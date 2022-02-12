https://arabic.sputniknews.com/20220212/خبير-التحالف-الذي-أعلنت-عنه-البحرين-لتأمين-حرية-الملاحة-في-الخليج-يستهدف-إيران---1058456044.html
خبير: التحالف الذي أعلنت عنه البحرين لتأمين حرية الملاحة في الخليج يستهدف إيران
خبير: التحالف الذي أعلنت عنه البحرين لتأمين حرية الملاحة في الخليج يستهدف إيران
قال الخبير في الشؤون العربية والأوروبية، رجائي بركات، إن التحالف الذي أعلنت عنه البحرين لحماية وتأمين حرية الإبحار وحركة السفن في الخليج، يستهدف الضغط على... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T13:30+0000
2022-02-12T13:30+0000
2022-02-12T13:30+0000
العالم العربي
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وأضاف بركات في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن التعاون البحريني الإسرائيلي قوي منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه ليس غريبا أن تقوم البحرين بتعيين ضابط عسكري إسرائيلي للإشراف على الأعمال والنشاطات التي تجري في الشواطىء البحرينية ضمن إطار التحالف.وتوقع الخبير أن تخطو الإمارات وربما دول أخرى على خطى البحرين في هذه الخطوة، مؤكدا أن إسرائيل موجودة هناك بالفعل منذ فترة، مشيرا إلى أن الهدف مواجهة الأخطار والتهديدات الإيرانية المتكررة في مضيق هرمز وخوفا من الحوثيين في اليمن فضلا عن مكافحة الألغام البحرية.وصرحت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في وقت سابق، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش البحريني، يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من 34 دولة.وأشارت الخارجية البحرينية، إلى أن مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
خبير: التحالف الذي أعلنت عنه البحرين لتأمين حرية الملاحة في الخليج يستهدف إيران
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قال الخبير في الشؤون العربية والأوروبية، رجائي بركات، إن التحالف الذي أعلنت عنه البحرين لحماية وتأمين حرية الإبحار وحركة السفن في الخليج، يستهدف الضغط على إيران كي لا تتدخل في مياه الخليج.
وأضاف بركات في حديثه لراديو "سبوتنيك
" أن التعاون البحريني الإسرائيلي قوي منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه ليس غريبا أن تقوم البحرين بتعيين ضابط عسكري إسرائيلي للإشراف على الأعمال والنشاطات التي تجري في الشواطىء البحرينية ضمن إطار التحالف.
وتوقع الخبير أن تخطو الإمارات وربما دول أخرى على خطى البحرين
في هذه الخطوة، مؤكدا أن إسرائيل موجودة هناك بالفعل منذ فترة، مشيرا إلى أن الهدف مواجهة الأخطار والتهديدات الإيرانية المتكررة في مضيق هرمز وخوفا من الحوثيين في اليمن فضلا عن مكافحة الألغام البحرية.
وصرحت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في وقت سابق، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش البحريني، يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من 34 دولة.
وأشارت الخارجية البحرينية، إلى أن مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.