https://arabic.sputniknews.com/20220212/رئيسة-الحكومة-التونسية-تثمن-جهود-مصر-في-صون-الأمن-الإقليمي-1058450040.html
رئيسة الحكومة التونسية تثمن جهود مصر في صون الأمن الإقليمي
رئيسة الحكومة التونسية تثمن جهود مصر في صون الأمن الإقليمي
أعربت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، عن تقدير بلادها لدور مصر في دعم الشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار الإقليميين. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:19+0000
2022-02-12T11:19+0000
2022-02-12T11:19+0000
العالم العربي
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وأكدت بودن اعتزاز تونس "بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص الجانب التونسي على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين البلدين الشقيقين حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك"، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ببودن في فرنسا على ثبات دعم بلاده للقيادة والحكومة في تونس باتخاذ أي إجراءات تحافظ على كيان الدولة.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي طلب نقل تحياته إلى نظيره التونسي قيس سعيد، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.وكانت رئيسة الحكومة التونسية قد أجرت مباحثات مع قادة دول وممثلي مؤسسات مالية أوروبية، في إطار مشاركتها في قمة "المحيط الواحد" في مدينة بريست الفرنسية.وقالت إذاعة "إكسبريس إف إم" إن بودن أجرت سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع رؤساء عدد من الدول والحكومات وممثلي مؤسسات مالية وتنموية مشاركة في القمة.والتقت رئيسة الحكومة التونسية برئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، وبحثا آفاق دعم العلاقات الثنائية ومزيد الارتقاء بها، كما شدد الطرفان على أهمية رفع وتيرة اللقاءات بين المسؤولين في البلدين، وآليات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
رئيسة الحكومة التونسية تثمن جهود مصر في صون الأمن الإقليمي
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أعربت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، عن تقدير بلادها لدور مصر في دعم الشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكدت بودن اعتزاز تونس "بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص الجانب التونسي على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين البلدين الشقيقين حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك"، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية
.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ببودن في فرنسا على ثبات دعم بلاده للقيادة والحكومة في تونس باتخاذ أي إجراءات تحافظ على كيان الدولة.
وشدد الرئيس المصري على ثقة بلاده في "قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي".
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي طلب نقل تحياته إلى نظيره التونسي قيس سعيد، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
وكانت رئيسة الحكومة التونسية
قد أجرت مباحثات مع قادة دول وممثلي مؤسسات مالية أوروبية، في إطار مشاركتها في قمة "المحيط الواحد" في مدينة بريست الفرنسية.
وقالت إذاعة "إكسبريس إف إم" إن بودن أجرت سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع رؤساء عدد من الدول والحكومات وممثلي مؤسسات مالية وتنموية مشاركة في القمة.
والتقت رئيسة الحكومة التونسية برئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، وبحثا آفاق دعم العلاقات الثنائية ومزيد الارتقاء بها، كما شدد الطرفان على أهمية رفع وتيرة اللقاءات بين المسؤولين في البلدين، وآليات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية.