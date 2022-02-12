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https://arabic.sputniknews.com/20220212/رئيس-النواب-المصري-خطوات-ملموسة-لتفعيل-التعاون-البرلماني-بين-البحرين-ومصر-1058462275.html
رئيس النواب المصري: خطوات ملموسة لتفعيل التعاون البرلماني بين البحرين ومصر
رئيس النواب المصري: خطوات ملموسة لتفعيل التعاون البرلماني بين البحرين ومصر
أشاد حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم السبت، بمستوى التعاون مع مجلس النواب البحريني، وما يثمر عنه في توحيد الصفوف والمواقف العربية بشأن العديد من... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:29+0000
2022-02-12T15:29+0000
العالم العربي
مصر
النواب المصري
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ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم السبت، عن الجبالي أنه تم خلال العام الحالي توقيع بروتوكول صداقة وتعاون مشترك بين البرلمانين، البحريني والمصري في القاهرة، والبدء بخطوات ملموسة لتفعيل هذا التعاون، فضلا عن تبادل الزيارات والخبرات بين نواب البلدين.وذكرت الوكالة أن الجبالي شدد على توحيد المواقف والدفاع عن القضايا المشتركة بين البرلمانين، البحريني والمصري، خاصة في المحافل الدولية، قائلا: "نحن نلتقي وندافع عن قضايانا المشتركة ونتخذ موقفا واحدا، وبإذن الله هناك اجتماع بعد عودتنا سيعقد في جامعة الدول العربية على مستوى اتحاد البرلمان العربي، ستحضره فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب معنا وهناك قضايا كثيرة مشتركة ونحن نقف صفاً واحداً في المحافل الدولية، خاصة في الملف الحقوقي".وأوضح رئيس النواب المصري أنه تمت مناقشة أفق التعاون المشترك وكيفية الارتقاء بها بما يلاقي الطموح بين البلدين الشقيقين، معربا عن سعادته بزيارة البحرين، والتي اعتبرها تاريخية، حيث تناول اللقاء كافة جوانب التعاون بين مجلسي النواب البحريني والمصري وأطر التعاون الممكنة على نطاق الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضايا المشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/رئيس-البرلمان-المصري-يتوجه-إلى-البحرين-في-زيارة-رسمية-1058372464.html
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العالم العربي, مصر, النواب المصري

رئيس النواب المصري: خطوات ملموسة لتفعيل التعاون البرلماني بين البحرين ومصر

15:29 GMT 12.02.2022
© AP Photo / Said Shahatمجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Said Shahat
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أشاد حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم السبت، بمستوى التعاون مع مجلس النواب البحريني، وما يثمر عنه في توحيد الصفوف والمواقف العربية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم السبت، عن الجبالي أنه تم خلال العام الحالي توقيع بروتوكول صداقة وتعاون مشترك بين البرلمانين، البحريني والمصري في القاهرة، والبدء بخطوات ملموسة لتفعيل هذا التعاون، فضلا عن تبادل الزيارات والخبرات بين نواب البلدين.
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
رئيس البرلمان المصري يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية
أمس, 10:25 GMT
وذكرت الوكالة أن الجبالي شدد على توحيد المواقف والدفاع عن القضايا المشتركة بين البرلمانين، البحريني والمصري، خاصة في المحافل الدولية، قائلا: "نحن نلتقي وندافع عن قضايانا المشتركة ونتخذ موقفا واحدا، وبإذن الله هناك اجتماع بعد عودتنا سيعقد في جامعة الدول العربية على مستوى اتحاد البرلمان العربي، ستحضره فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب معنا وهناك قضايا كثيرة مشتركة ونحن نقف صفاً واحداً في المحافل الدولية، خاصة في الملف الحقوقي".
وأوضح رئيس النواب المصري أنه تمت مناقشة أفق التعاون المشترك وكيفية الارتقاء بها بما يلاقي الطموح بين البلدين الشقيقين، معربا عن سعادته بزيارة البحرين، والتي اعتبرها تاريخية، حيث تناول اللقاء كافة جوانب التعاون بين مجلسي النواب البحريني والمصري وأطر التعاون الممكنة على نطاق الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضايا المشتركة.
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