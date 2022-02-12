https://arabic.sputniknews.com/20220212/راغب-علامة-كورونا-مؤامرة-من-صنيعة-الأشرار-فيديو-1058447922.html

راغب علامة: "كورونا" مؤامرة من صنيعة الأشرار... فيديو

راغب علامة: "كورونا" مؤامرة من صنيعة الأشرار... فيديو

أكد الفنان اللبناني، راغب علامة، أنه ما زال عند رأيه بأن فيروس "كورونا المستجد هو مؤامرة على ‏العالم".‏ 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T10:33+0000

2022-02-12T10:33+0000

2022-02-12T10:33+0000

مجتمع

منوعات

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104301/20/1043012045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3bfde1ab1f624bf4c7d460a0bc925fa.jpg

وقال في تصريحات لبرنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إنه تأثر مثل باقي الناس مما دار على مواقع التواصل الاجتماعي من أن السبب من خلف جائحة "كوفيد-19" هو تخفيض عدد الناس في الكرة الأرضية.واعتبر علامة أن "طريقة إدارة فيروس "كورونا" في العالم ليست مضبوطة، وهناك حرب في اللقاحات، وهي مؤامرة موجودة، وكان خائف من التطعيم باللقاح في البداية".وواصل راغب علامة أن "فيروس "كورونا" مؤامرة من صنيعة الأشرار حول العالم من الذين قتلوا ملايين الأطفال ويتموهم، وبالتالي فإن كورونا شيء بسيط بالنسبة لهم".ولفت إلى أن "هناك ناس من الممكن أن تصنع هذه الفيروسات".يشار إلى أن راغب علامة تلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، في شهر مارس/ آذار الماضي، في دولة الإمارات التي يقيم فيها برفقة أسرته.وسبق لراغب علامة أن أعلن عن مخاوفه بشأن لقاح "كورونا" بسبب تشكيكه بفاعليته التي وصلت بحسب الشركات المصنعة له لأكثر من 90 في المئة، لكنه تراجع وخالف قراره في مقطع فيديو له، قال فيه: "كل يوم عن يوم عم يتطور موضوع لقاح كورونا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, فيروس كورونا