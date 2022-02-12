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https://arabic.sputniknews.com/20220212/راغب-علامة-يكشف-إنجاز-السيسي-خلال-5-سنوات-ويصف-أحلام-بـالخاسر-الأكبر-1058449085.html
راغب علامة: السيسي أسهم في تقدم مصر 40 عاما للأمام خلال 5 سنوات... فيديو
راغب علامة: السيسي أسهم في تقدم مصر 40 عاما للأمام خلال 5 سنوات... فيديو
قال الفنان اللبناني، راغب علامة، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنجز خلال 4 أو 5 أعوام ‏أمورا أسهمت في تقدمها 40 عاما للأمام.‏ 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:06+0000
2022-02-12T11:09+0000
مجتمع
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأضاف، أمس الجمعة، في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية: "من كان يتصور أن هذا الراجل بإرادته وجيشه يعمل في مصر خلال 4 أو 5 سنوات أشياء قدمتها".وأكد علامة في تصريحاته لبرنامج "حبر سري"، أمس الجمعة، أن مصر قبل مجيء السيسي كان حالها مثل لبنان أو أصعب بسبب تعدادها السكاني الكبير.وأشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نموذج للإرادة، مضيفا: "أنا مقتنع أن من لديه إرادة سيكون قادرا على التنفيذ".من ناحية أخرى، شدد راغب علامة للبرنامج أن "لبنان لم يصل عبر التاريخ إلى هذه المرحلة المأساوية التي يعيشها حاليا".وتابع، لافتًا إلى أن بلاده لديها "أسوأ نظام طائفي في التاريخ، والطائفيين ضحكوا على اللبنانيين بموضوع الديمقراطية ويخترعوا أساليب ويتفقوا على الشعب".أحلام هي الخاسر الأكبرمن ناحية أخرى، أكد راغب علامة لبرنامج "حبر سري"، أمس الجمعة، أن "الفنانة الإماراتية أحلام هي الخاسر الأكبر من مغادرته برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "آراب أيدول"، نافيا أن تكون السبب في رحيله عن البرنامج.وقال إن "أحلام من الممكن تتحدث عن أنها سببا في رحيله عن "آراب آيدول" لأنها تحب الجدل، لكنني اتخذت قرار الانسحاب لأسباب مختلفة كليا".ووصف راغب علامة الفترة التي قضاها في تقديم برنامج "آراب أيدول" مع أحلام بـ"الذهبية"، نافيا أن يكون غضب بعد استبداله في البرنامج بمواطنه الفنان، وائل كفوري.وأكد أنه "بعد الإعلان عن اختيار صديقه وائل كفوري للبرنامج اتصل به وهنأه وبارك له، ولكن لم تكن التركيبة حلوة هناك"، بحسب قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/راغب-علامة-يقول-رأيه-بصراحة-في-هيفاء-وهبي-ليست-مغنية-فيديو-1058428558.html
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مجتمع, الرئيس عبدالفتاح السيسي

راغب علامة: السيسي أسهم في تقدم مصر 40 عاما للأمام خلال 5 سنوات... فيديو

11:06 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 12.02.2022)
© AFP 2022 / SALAH HABIBIالفنان اللبناني، راغب علامة
الفنان اللبناني، راغب علامة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
الفنان اللبناني، راغب علامة
© AFP 2022 / SALAH HABIBI
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قال الفنان اللبناني، راغب علامة، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنجز خلال 4 أو 5 أعوام ‏أمورا أسهمت في تقدمها 40 عاما للأمام.‏
وأضاف، أمس الجمعة، في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية: "من كان يتصور أن هذا الراجل بإرادته وجيشه يعمل في مصر خلال 4 أو 5 سنوات أشياء قدمتها".
وأكد علامة في تصريحاته لبرنامج "حبر سري"، أمس الجمعة، أن مصر قبل مجيء السيسي كان حالها مثل لبنان أو أصعب بسبب تعدادها السكاني الكبير.
الفنان اللبناني، راغب علامة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
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أمس, 16:18 GMT
وأشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نموذج للإرادة، مضيفا: "أنا مقتنع أن من لديه إرادة سيكون قادرا على التنفيذ".
من ناحية أخرى، شدد راغب علامة للبرنامج أن "لبنان لم يصل عبر التاريخ إلى هذه المرحلة المأساوية التي يعيشها حاليا".
وتابع، لافتًا إلى أن بلاده لديها "أسوأ نظام طائفي في التاريخ، والطائفيين ضحكوا على اللبنانيين بموضوع الديمقراطية ويخترعوا أساليب ويتفقوا على الشعب".
أحلام هي الخاسر الأكبر
من ناحية أخرى، أكد راغب علامة لبرنامج "حبر سري"، أمس الجمعة، أن "الفنانة الإماراتية أحلام هي الخاسر الأكبر من مغادرته برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "آراب أيدول"، نافيا أن تكون السبب في رحيله عن البرنامج.
وقال إن "أحلام من الممكن تتحدث عن أنها سببا في رحيله عن "آراب آيدول" لأنها تحب الجدل، لكنني اتخذت قرار الانسحاب لأسباب مختلفة كليا".
ووصف راغب علامة الفترة التي قضاها في تقديم برنامج "آراب أيدول" مع أحلام بـ"الذهبية"، نافيا أن يكون غضب بعد استبداله في البرنامج بمواطنه الفنان، وائل كفوري.
وأكد أنه "بعد الإعلان عن اختيار صديقه وائل كفوري للبرنامج اتصل به وهنأه وبارك له، ولكن لم تكن التركيبة حلوة هناك"، بحسب قوله.
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