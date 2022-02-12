https://arabic.sputniknews.com/20220212/راغب-علامة-يكشف-إنجاز-السيسي-خلال-5-سنوات-ويصف-أحلام-بـالخاسر-الأكبر-1058449085.html

راغب علامة: السيسي أسهم في تقدم مصر 40 عاما للأمام خلال 5 سنوات... فيديو

راغب علامة: السيسي أسهم في تقدم مصر 40 عاما للأمام خلال 5 سنوات... فيديو

قال الفنان اللبناني، راغب علامة، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنجز خلال 4 أو 5 أعوام ‏أمورا أسهمت في تقدمها 40 عاما للأمام.‏ 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T11:06+0000

2022-02-12T11:06+0000

2022-02-12T11:09+0000

مجتمع

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وأضاف، أمس الجمعة، في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية: "من كان يتصور أن هذا الراجل بإرادته وجيشه يعمل في مصر خلال 4 أو 5 سنوات أشياء قدمتها".وأكد علامة في تصريحاته لبرنامج "حبر سري"، أمس الجمعة، أن مصر قبل مجيء السيسي كان حالها مثل لبنان أو أصعب بسبب تعدادها السكاني الكبير.وأشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نموذج للإرادة، مضيفا: "أنا مقتنع أن من لديه إرادة سيكون قادرا على التنفيذ".من ناحية أخرى، شدد راغب علامة للبرنامج أن "لبنان لم يصل عبر التاريخ إلى هذه المرحلة المأساوية التي يعيشها حاليا".وتابع، لافتًا إلى أن بلاده لديها "أسوأ نظام طائفي في التاريخ، والطائفيين ضحكوا على اللبنانيين بموضوع الديمقراطية ويخترعوا أساليب ويتفقوا على الشعب".أحلام هي الخاسر الأكبرمن ناحية أخرى، أكد راغب علامة لبرنامج "حبر سري"، أمس الجمعة، أن "الفنانة الإماراتية أحلام هي الخاسر الأكبر من مغادرته برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "آراب أيدول"، نافيا أن تكون السبب في رحيله عن البرنامج.وقال إن "أحلام من الممكن تتحدث عن أنها سببا في رحيله عن "آراب آيدول" لأنها تحب الجدل، لكنني اتخذت قرار الانسحاب لأسباب مختلفة كليا".ووصف راغب علامة الفترة التي قضاها في تقديم برنامج "آراب أيدول" مع أحلام بـ"الذهبية"، نافيا أن يكون غضب بعد استبداله في البرنامج بمواطنه الفنان، وائل كفوري.وأكد أنه "بعد الإعلان عن اختيار صديقه وائل كفوري للبرنامج اتصل به وهنأه وبارك له، ولكن لم تكن التركيبة حلوة هناك"، بحسب قوله.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/راغب-علامة-يقول-رأيه-بصراحة-في-هيفاء-وهبي-ليست-مغنية-فيديو-1058428558.html

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مجتمع, الرئيس عبدالفتاح السيسي