زعماء وقادة الخليج يوجهون رسائل إلى الرئيس الإيراني
© REUTERS / President Website / WANA (West Asia News Agency)الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحتفل بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022.
بعث عدد من قادة الخليج رسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
فقد بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.
سمو أمير البلاد المفدى يبعث برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. #قناhttps://t.co/HeELqwk896 pic.twitter.com/SJtrKfTzDd— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 11, 2022
كما بعث كل من سلطان عمان هيثم بن طارق، برقيات تهنئة بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الى الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام: "بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة إلى إبراهيم رئيسي".
من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني الايراني.
سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة العيد الوطني لبلاده— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 11, 2022
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء يبعثان ببرقيتين مماثلتين
https://t.co/RBLDQBOyMB#كونا #الكويت
وأحيت إيران، أمس الجمعة، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة " لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نتأمل بشعبنا فقط".