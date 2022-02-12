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زعماء وقادة الخليج يوجهون رسائل إلى الرئيس الإيراني
زعماء وقادة الخليج يوجهون رسائل إلى الرئيس الإيراني
بعث عدد من قادة الخليج رسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T06:53+0000
2022-02-12T06:53+0000
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فقد بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.كما بعث كل من سلطان عمان هيثم بن طارق، برقيات تهنئة بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الى الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام: "بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة إلى إبراهيم رئيسي".من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني الايراني.وأحيت إيران، أمس الجمعة، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة " لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نتأمل بشعبنا فقط".
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, أخبار الكويت اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان

زعماء وقادة الخليج يوجهون رسائل إلى الرئيس الإيراني

06:53 GMT 12.02.2022
© REUTERS / President Website / WANA (West Asia News Agency)الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحتفل بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحتفل بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / President Website / WANA (West Asia News Agency)
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بعث عدد من قادة الخليج رسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
فقد بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.
كما بعث كل من سلطان عمان هيثم بن طارق، برقيات تهنئة بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الى الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام: "بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة إلى إبراهيم رئيسي".
من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني الايراني.
وأحيت إيران، أمس الجمعة، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة " لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نتأمل بشعبنا فقط".
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