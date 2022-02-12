https://arabic.sputniknews.com/20220212/زيلينسكي-مزاعم-واشنطن-بشأن-غزو-روسي-قريب-تسبب-الذعر-ولا-تساعد-1058460221.html
زيلينسكي: مزاعم واشنطن بشأن غزو روسي قريب تسبب الذعر ولا تساعد
زيلينسكي: مزاعم واشنطن بشأن غزو روسي قريب تسبب الذعر ولا تساعد
انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المزاعم الأمريكية الأخيرة بأن الكرملين يخطط لغزو بلاده الأسبوع المقبل، قائلا إنها "تسبب الذعر ولا تساعد". 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T14:50+0000
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وقال زيلينسكي "الحقيقة أن لدينا معلومات مختلفة. والآن إن أفضل صديق للأعداء هو الذعر في بلدنا. وكل هذه المعلومات تساعد فقط على خلق حالة من الذعر، ولا تساعدنا"، بحسب قناة "يورونيوز".ودعا زيلينسكي مرارا خلال الأسابيع الأخيرة الأوكرانيين إلى التزام الهدوء في مواجهة التوترات المتصاعدة مع روسيا.وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا، وإنها قد تغزو جارتها في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن الأسترالية "ببساطة، ما زلنا نرى مؤشرات مقلقة جدا على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حتى 20 فبراير/شباط.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/أمريكا-روسيا-زادت-قواتها-عند-الحدود-مع-أوكرانيا-وربما-تغزوها-خلال-الأولمبياد-1058372896.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي: مزاعم واشنطن بشأن غزو روسي قريب تسبب الذعر ولا تساعد
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انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المزاعم الأمريكية الأخيرة بأن الكرملين يخطط لغزو بلاده الأسبوع المقبل، قائلا إنها "تسبب الذعر ولا تساعد".
وقال زيلينسكي "الحقيقة أن لدينا معلومات مختلفة. والآن إن أفضل صديق للأعداء هو الذعر في بلدنا. وكل هذه المعلومات تساعد فقط على خلق حالة من الذعر، ولا تساعدنا"، بحسب قناة "يورونيوز
".
ودعا زيلينسكي مرارا خلال الأسابيع الأخيرة الأوكرانيين إلى التزام الهدوء في مواجهة التوترات المتصاعدة مع روسيا.
وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا، وإنها قد تغزو جارتها في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن الأسترالية "ببساطة، ما زلنا نرى مؤشرات مقلقة جدا على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".
وتابع "كما قلنا من قبل، نحن في مرحلة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت، ولكي نكون واضحين، إن ذلك يشمل فترة الأولمبياد".
وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حتى 20 فبراير/شباط.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.