https://arabic.sputniknews.com/20220212/زيلينسكي-هناك-الكثير-من-المعلومات-ونحن-نراقب-الموقف-1058453898.html

زيلينسكي: هناك الكثير من المعلومات ونحن نراقب الموقف

زيلينسكي: هناك الكثير من المعلومات ونحن نراقب الموقف

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، تعليقًا على احتمالية حدوث تصعيد في الأيام المقبلة، أن هناك الكثير من المعلومات وبلاده تراقب الموقف. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي

العالم

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وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يوجد اليوم الكثير من المعلومات في مجال المعلومات بشأن حرب عميقة واسعة النطاق من جانب روسيا. وبالفعل هذا ما تقوله البيانات ذات الصلة. نحن نتفهم جميع المخاطر، ونفهم أن هذه المخاطر موجودة. إذا كان لديك أو لدى أي شخص أي معلومات إضافية بخصوص الغزو المؤكد بنسبة 100 في المئة لأوكرانيا من جانب روسيا في السادس عشر، فيرجى تزويدنا بهذه المعلومات".وأضاف أنه يتلقى باستمرار كميات كبيرة من المعلومات من المخابرات.وأكد زيلينسكي مستذكرًا موقف كييف بأن "المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للتهدئة ونزع الاحتلال". قال زيلينسكي إن كييف تأخذ في الاعتبار معلومات الولايات المتحدة وحلفائها. وأشار: "نحيط علما بكل هذه المعلومات. نحن ممتنون لكل هذه المعلومات. لكن يجب علينا تحليل كل هذه المعلومات بوضوح ... حتى الآن، لا توجد حرب واسعة النطاق في أوكرانيا اليوم". وأضاف أن المخابرات الأوكرانية تعمل بشكل جيد. كما شدد على أن كييف مستعدة لأي سيناريو. يتهم الغرب روسيا بخطط مزعومة لتصعيد الموقف حول أوكرانيا. وتنفي موسكو ذلك بشكل قاطع وتقول باستمرار إنه لا يوجد أي شخص مهدد، وتستخدم كل هذه التصريحات كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس. وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والمزيفات.

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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, العالم