https://arabic.sputniknews.com/20220212/سفارة-الرياض-في-كييف-تدعو-السعوديين-إلى-سرعة-التواصل-معها-لتسهيل-مغادرتهم-أوكرانيا-1058454112.html

سفارة الرياض في كييف تدعو السعوديين إلى سرعة التواصل معها لتسهيل مغادرتهم أوكرانيا

سفارة الرياض في كييف تدعو السعوديين إلى سرعة التواصل معها لتسهيل مغادرتهم أوكرانيا

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في كييف، جميع المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى أوكرانيا. وحثت الموجودين هناك بالتنسيق مع السفارة لسرعة المغادرة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T12:47+0000

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السعودية

أخبار أوكرانيا

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وقالت سفارة السعودية في كييف، اليوم السبت: "تهيب سفارة المملكة لدى أوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن، وعلى جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على لتسهيل مغادرتهم فوراً".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.وكانت الخارجية الروسية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة.وفي الوقت نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.

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