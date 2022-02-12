https://arabic.sputniknews.com/20220212/سقوط-آلاف-الطيور-دفعة-واحدة-على-منزل-في-المكسيك-فيديو-1058442321.html
سقوط آلاف الطيور دفعة واحدة على منزل في المكسيك... فيديو
سقوط آلاف الطيور دفعة واحدة على منزل في المكسيك... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط آلاف الطيور على منزل في أحد الشوارع المكسيكية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T07:40+0000
2022-02-12T07:40+0000
2022-02-12T07:46+0000
نادي الفيديو
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وأكد موقع "snopes" صحة هذا الفيديو، مشيرا إلى أنه أثار فضول المشاهدين وتساؤلاتهم، حتى أن البعض شكّوا في صحته أو ظنوا أنه جزء من فيلم سينمائي.وأوضح الموقع أنه تم تصوير هذا المقطع، صباح يوم 7 فبراير/ شباط عام 2022، في حي ألفارو أوبريغون في مدينة سيوداد كواوتيموك، والتي تقع في الجزء الغربي الأوسط من ولاية تشيهواهوا المكسيكية.ويظهر الفيديو أحد الشوارع السكنية الهادئة يسقط فوقها دفعة ضخمة من الطيور سوداء اللون تقدر بالآلاف، حيث ظل جزء منها نافقا في الشارع، فيما نهض جزء آخر ليعاود الطيران مرة أخرى.وبحسب تقارير إعلامية محلية، قامت الشرطة بالتحقيق في مكان الحادث وعثرت على مئات الطيور النافقة التي كانت تهاجر جنوبا من كندا، ورجحت السلطات طيور الشحرور أصفر الرأس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سقوط آلاف الطيور دفعة واحدة على منزل في المكسيك... فيديو
07:40 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 07:46 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط آلاف الطيور على منزل في أحد الشوارع المكسيكية.
وأكد موقع "snopes"
صحة هذا الفيديو، مشيرا إلى أنه أثار فضول المشاهدين وتساؤلاتهم، حتى أن البعض شكّوا في صحته أو ظنوا أنه جزء من فيلم سينمائي.
وأوضح الموقع أنه تم تصوير هذا المقطع، صباح يوم 7 فبراير/ شباط عام 2022، في حي ألفارو أوبريغون في مدينة سيوداد كواوتيموك، والتي تقع في الجزء الغربي الأوسط من ولاية تشيهواهوا المكسيكية.
ويظهر الفيديو أحد الشوارع السكنية الهادئة يسقط فوقها دفعة ضخمة من الطيور سوداء اللون تقدر بالآلاف، حيث ظل جزء منها نافقا في الشارع، فيما نهض جزء آخر ليعاود الطيران مرة أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، قامت الشرطة بالتحقيق في مكان الحادث وعثرت على مئات الطيور النافقة التي كانت تهاجر جنوبا من كندا، ورجحت السلطات طيور الشحرور أصفر الرأس.