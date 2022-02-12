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https://arabic.sputniknews.com/20220212/طائرة-تحول-مسارها-بعد-اكتشاف-ثعبان-على-متنها-فيديو-حصد-ملايين-المشاهدات-1058462836.html
طائرة تحول مسارها بعد اكتشاف ثعبان على متنها... فيديو حصد ملايين المشاهدات
طائرة تحول مسارها بعد اكتشاف ثعبان على متنها... فيديو حصد ملايين المشاهدات
قررت شركة "طيران آسيا" تحويل مسار رحلة جوية محلية من العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس ‏الماضي، بعد أن رصد الركاب ثعبانا على متن الطائرة.‏ 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:40+0000
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وتداول مستخدو "تيك توك" مقطع فيديو شاركه أحد مسافري الرحلة، لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو في ماليزيا.وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة على "تيك توك".وأكدت شركة "طيران آسيا" في بيان لها وقوع الحادث بالفعل، لكنها ذكرت أنه "نادر للغاية".وفور العلم بوجود الثعبان، قرر قائد الطائرة تحويل مسارها إلى مدينة كوتشينغ الماليزية كإجراء احترازي لتطهيرها بالبخار، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".وقالت شركة الطيران الآسيوية إن الثعبان لم يصب أحدا.وذكرت هيئة الطيران المدني الماليزية أن الحادث تم التعامل معه بشكل جيد للغاية.
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طائرة تحول مسارها بعد اكتشاف ثعبان على متنها... فيديو حصد ملايين المشاهدات

15:40 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 15:43 GMT 12.02.2022)
CC0 / pixabay / ثعبان (صورة أرشيفية)
ثعبان (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
ثعبان (صورة أرشيفية)
CC0 / pixabay /
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قررت شركة "طيران آسيا" تحويل مسار رحلة جوية محلية من العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس ‏الماضي، بعد أن رصد الركاب ثعبانا على متن الطائرة.‏
وتداول مستخدو "تيك توك" مقطع فيديو شاركه أحد مسافري الرحلة، لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو في ماليزيا.
وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة على "تيك توك".
@edal8808 Kelihatan seekor ular dalam pesawat dlm penerbangan dari KL ke Tawau. Pesawat terpaksa emergency landing di AirPort Kuching #fyp ♬ Suspense Music - Sound Collective
وأكدت شركة "طيران آسيا" في بيان لها وقوع الحادث بالفعل، لكنها ذكرت أنه "نادر للغاية".
وفور العلم بوجود الثعبان، قرر قائد الطائرة تحويل مسارها إلى مدينة كوتشينغ الماليزية كإجراء احترازي لتطهيرها بالبخار، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".
وقالت شركة الطيران الآسيوية إن الثعبان لم يصب أحدا.
وذكرت هيئة الطيران المدني الماليزية أن الحادث تم التعامل معه بشكل جيد للغاية.
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