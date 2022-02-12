https://arabic.sputniknews.com/20220212/طائرة-تحول-مسارها-بعد-اكتشاف-ثعبان-على-متنها-فيديو-حصد-ملايين-المشاهدات-1058462836.html
طائرة تحول مسارها بعد اكتشاف ثعبان على متنها... فيديو حصد ملايين المشاهدات
طائرة تحول مسارها بعد اكتشاف ثعبان على متنها... فيديو حصد ملايين المشاهدات
قررت شركة "طيران آسيا" تحويل مسار رحلة جوية محلية من العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس الماضي، بعد أن رصد الركاب ثعبانا على متن الطائرة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:40+0000
2022-02-12T15:40+0000
2022-02-12T15:43+0000
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وتداول مستخدو "تيك توك" مقطع فيديو شاركه أحد مسافري الرحلة، لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو في ماليزيا.وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة على "تيك توك".وأكدت شركة "طيران آسيا" في بيان لها وقوع الحادث بالفعل، لكنها ذكرت أنه "نادر للغاية".وفور العلم بوجود الثعبان، قرر قائد الطائرة تحويل مسارها إلى مدينة كوتشينغ الماليزية كإجراء احترازي لتطهيرها بالبخار، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".وقالت شركة الطيران الآسيوية إن الثعبان لم يصب أحدا.وذكرت هيئة الطيران المدني الماليزية أن الحادث تم التعامل معه بشكل جيد للغاية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طائرة تحول مسارها بعد اكتشاف ثعبان على متنها... فيديو حصد ملايين المشاهدات
15:40 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 15:43 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
قررت شركة "طيران آسيا" تحويل مسار رحلة جوية محلية من العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس الماضي، بعد أن رصد الركاب ثعبانا على متن الطائرة.
وتداول مستخدو "تيك توك" مقطع فيديو شاركه أحد مسافري الرحلة، لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو في ماليزيا.
وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة على "تيك توك".
وأكدت شركة "طيران آسيا" في بيان لها وقوع الحادث بالفعل، لكنها ذكرت أنه "نادر للغاية".
وفور العلم بوجود الثعبان، قرر قائد الطائرة تحويل مسارها إلى مدينة كوتشينغ الماليزية كإجراء احترازي لتطهيرها بالبخار، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز"
.
وقالت شركة الطيران الآسيوية إن الثعبان لم يصب أحدا.
وذكرت هيئة الطيران المدني الماليزية أن الحادث تم التعامل معه بشكل جيد للغاية.