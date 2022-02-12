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https://arabic.sputniknews.com/20220212/طالبان-تفرج-عن-اثنتين-من-الناشطات-النسويات-1058442991.html
طالبان تفرج عن اثنتين من الناشطات النسويات
طالبان تفرج عن اثنتين من الناشطات النسويات
أفرجت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان عن اثنتين من الناشطات النسويات التي كانت قد اعتقلتهما منذ أسابيع. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T08:06+0000
2022-02-12T08:06+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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وحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، قالت عائلة الناشطة تامانا زارياب بارياني: "تم إطلاق سراح تامانا وباروانا إبراهيم خيل من أحد السجون في العاصمة الأفغانية".وفيما أكد البيان أن الناشطتين المفرج عنهما في حالة صحية جيدة، فقد رحبت الأمم المتحدة كذلك بالإفراج عن اثنين من الصحافيين الذين يعملون لديها.يشار إلى أن طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) تولت مقاليد الحكم في أفغانستان بعد أن سيطرت قواتها على العاصمة كابول في أعقاب خروج الرئيس السابق أشرف غني.ووضعت دول كثيرة شروطا للاعتراف بحكومة طالبان، منها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/مصدر-لـسبوتنيك-طالبان-تعين-أول-امرأة-كمديرة-لأكبر-مستشفى-لأمراض-النساء--1057534456.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

طالبان تفرج عن اثنتين من الناشطات النسويات

08:06 GMT 12.02.2022
© AP Photo / Mark Andries/U.S. Marine Corpsنساء أفغانيات، أفغانستان 19 أغسطس 2021
نساء أفغانيات، أفغانستان 19 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Mark Andries/U.S. Marine Corps
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أفرجت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان عن اثنتين من الناشطات النسويات التي كانت قد اعتقلتهما منذ أسابيع.
وحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، قالت عائلة الناشطة تامانا زارياب بارياني: "تم إطلاق سراح تامانا وباروانا إبراهيم خيل من أحد السجون في العاصمة الأفغانية".
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": طالبان تعين أول امرأة كمديرة لأكبر مستشفى لأمراض النساء
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وفيما أكد البيان أن الناشطتين المفرج عنهما في حالة صحية جيدة، فقد رحبت الأمم المتحدة كذلك بالإفراج عن اثنين من الصحافيين الذين يعملون لديها.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أنه تم اختطاف بروانا إبراهيم خيل وصهرها، الشهر الماضي، أثناء سفرهم داخل كابول، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أُخرجت تامانا بارياني وشقيقاتها الثلاث من منزل في المدينة"، لافتة إلى أن سبب اعتقالهما ربما يعود لأنهما "شاركتا في مظاهرة سلمية في الشوارع في 16 يناير للمطالبة باحترام الحقوق الإنسانية للمرأة".

يشار إلى أن طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) تولت مقاليد الحكم في أفغانستان بعد أن سيطرت قواتها على العاصمة كابول في أعقاب خروج الرئيس السابق أشرف غني.

وفي 7 أيلول/سبتمبر 2021، أعلنت الحركة تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد، مطالبةً العالم بالاعتراف بها، لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أغلقت سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان في أعقاب سيطرة الحركة عليها.

ووضعت دول كثيرة شروطا للاعتراف بحكومة طالبان، منها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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