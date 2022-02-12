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https://arabic.sputniknews.com/20220212/طبيب-يوضح-سبب-استيقاظ-بعض-الناس-في-الليل-1058442676.html
طبيب يوضح سبب استيقاظ بعض الناس في الليل
طبيب يوضح سبب استيقاظ بعض الناس في الليل
قال ألكسندر ميلنيكوف، المتخصص في طب النوم في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم، لـ"برايم" استيقاظ الشخص في بعض الأحيان في الليل يشير إلى الأرق، وفي حالات أخرى... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T07:54+0000
2022-02-12T07:54+0000
مجتمع
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أول شيء يجب الانتباه إليه هو عدد مرات انقطاع النوم ليلاً.وشدد الطبيب على أن "الاستيقاظ القصير في الليلة عدة مرات أمر عادي".السؤال الثاني المهم هو ما إذا كان من الممكن النوم بسرعة بعد ذلك. إذا لم يكن كذلك، فهذه علامة على الأرق.بالإضافة إلى ذلك، نصح ميلنيكوف، يجب الانتباه إلى سبب الاستيقاظ، وكذلك ما إذا كنت تشعر بالراحة في الصباح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا سبب للقيام بأبحاث حول النوم. يمكن أن يكون للانتهاكات أسباب عديدة. يمكنك التعرف عليها في الموعد مع طبيب أمراض عامة.
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طبيب يوضح سبب استيقاظ بعض الناس في الليل

07:54 GMT 12.02.2022
© Depositphotos / 9nong اضطرابات النوم
اضطرابات النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Depositphotos / 9nong
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قال ألكسندر ميلنيكوف، المتخصص في طب النوم في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم، لـ"برايم" استيقاظ الشخص في بعض الأحيان في الليل يشير إلى الأرق، وفي حالات أخرى يكون الوضع طبيعيًا.
أول شيء يجب الانتباه إليه هو عدد مرات انقطاع النوم ليلاً.
وشدد الطبيب على أن "الاستيقاظ القصير في الليلة عدة مرات أمر عادي".
السؤال الثاني المهم هو ما إذا كان من الممكن النوم بسرعة بعد ذلك. إذا لم يكن كذلك، فهذه علامة على الأرق.
بالإضافة إلى ذلك، نصح ميلنيكوف، يجب الانتباه إلى سبب الاستيقاظ، وكذلك ما إذا كنت تشعر بالراحة في الصباح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا سبب للقيام بأبحاث حول النوم. يمكن أن يكون للانتهاكات أسباب عديدة. يمكنك التعرف عليها في الموعد مع طبيب أمراض عامة.
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