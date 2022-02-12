https://arabic.sputniknews.com/20220212/علييف-يصدق-على-إعلان-شوشة-1058450300.html
علييف يصدق على "إعلان شوشة"
علييف يصدق على "إعلان شوشة"
صدّق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، على قانون الموافقة المعروف بـ"إعلان شوشة". 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:24+0000
2022-02-12T11:24+0000
2022-02-12T11:24+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وفي اليوم السابق، وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "إعلان شوشة"خلال اجتماع مع وفد من مجلس أكساكال التابع لمنظمة الدول التركية.ووقع الوثيقة رئيس أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان في 15 يونيو/حزيران 2021، في مدينة شوشة التي كانت تحت سيطرة القوات الأرمينية خلال حرب قره باغ الثانية.وفي وقت سابق ، في 1 فبراير/شباط، ناقش المجلس الملي الأذربيجاني، "إعلان شوشة" واعتمده في اجتماع عُقد في 1 فبراير 2022. وصادق البرلمان التركي على "إعلان شوشة" في 4 فبراير من هذا العام. وصوت 266 نائبا لاعتماد الوثيقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
علييف يصدق على "إعلان شوشة"
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صدّق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، على قانون الموافقة المعروف بـ"إعلان شوشة".
وفي اليوم السابق، وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "إعلان شوشة"خلال اجتماع
مع وفد من مجلس أكساكال التابع لمنظمة الدول التركية.
ووقع الوثيقة
رئيس أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان في 15 يونيو/حزيران 2021، في مدينة شوشة التي كانت تحت سيطرة القوات الأرمينية خلال حرب قره باغ الثانية.
وفي وقت سابق ، في 1 فبراير/شباط، ناقش المجلس الملي الأذربيجاني، "إعلان شوشة" واعتمده في اجتماع عُقد في 1 فبراير 2022. وصادق البرلمان التركي على "إعلان شوشة" في 4 فبراير من هذا العام. وصوت 266 نائبا لاعتماد الوثيقة.