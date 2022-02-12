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https://arabic.sputniknews.com/20220212/غوارديولا-محرز-في-الموسم-الماضي-أفضل-من-الآن-1058446951.html
غوارديولا: محرز في الموسم الماضي أفضل من الآن
غوارديولا: محرز في الموسم الماضي أفضل من الآن
وصف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أداء الجزائري رياض محرز، في الموسم الماضي بأنه أفضل من الحالي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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ووصف غوارديولا أداء الجزائري في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة من الموسم الماضي بأنها الأفضل.وتابع قائلا: "لديه الجودة بالطبع، هذا يظهر في ركلات الجزاء ولمسته الأخيرة وأسلوبه وسرعته يؤكدون هذه الحقيقة".وجائت تصريحات غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه مع نوريتش سيتي، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 25، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما نقل موقع "جول".ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن ليفربول، ويستعد لمواجهة سبورتينج لشبونة في دور الـ16 من دوري الأبطال.
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رياضة

غوارديولا: محرز في الموسم الماضي أفضل من الآن

10:00 GMT 12.02.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFالجزائري رياض محرز
الجزائري رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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وصف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أداء الجزائري رياض محرز، في الموسم الماضي بأنه أفضل من الحالي.
ووصف غوارديولا أداء الجزائري في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة من الموسم الماضي بأنها الأفضل.

وقال غوارديولا: "يمكنه القيام بعمل أفضل هذا الموسم ليصل إلى المستوى نفسه الذي كان عليه في آخر أربعة أو خمسة أشهر في الموسم الماضي، يمكنه فعلها".

وتابع قائلا: "لديه الجودة بالطبع، هذا يظهر في ركلات الجزاء ولمسته الأخيرة وأسلوبه وسرعته يؤكدون هذه الحقيقة".
وجائت تصريحات غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه مع نوريتش سيتي، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 25، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما نقل موقع "جول".
ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن ليفربول، ويستعد لمواجهة سبورتينج لشبونة في دور الـ16 من دوري الأبطال.
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