https://arabic.sputniknews.com/20220212/فرق-الإطفاء-تسيطر-على-الحريق-الذي-اندلع-بأحد-الأسواق-في-العاصمة-الإيرانية-طهران-1058444663.html
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق الذي اندلع في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق الذي اندلع في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران
أعلن التلفزيون الإيراني أن فرق الإطفاء تسيطر على الحريق الذي اندلع، صباح اليوم السبت، في سوق الأحذية في العاصمة الإيرانية طهران. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T08:51+0000
2022-02-12T08:51+0000
2022-02-12T09:09+0000
إيران
العالم
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وكان حريق كبير قد اندلع، صباح اليوم، في جزء من بازار طهران".ولم تتوافر معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات أو أسباب الحادث".وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن الحريق تسبب في إتلاف بضائع نحو 30 متجرا نشبت فيها النيران، كما دمرت بعض النوافذ والجدران في هذا الجزء من السوق نتيجة للحادث.ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يوثق الحريق، مشيرة إلى أن "قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران".وشهدت إيران، فجر الثلاثاء الماضي، حريقا ضخما نشب في ميناء عسلوية جنوبي إيران، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.وقال وكيل محافظ عسلوية للشؤون المدنية والتخطيط: "للأسف، احترقت 7 سفن تجارية وسفن شحن بنسبة 100% في هذا الحريق".
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إيران, العالم
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق الذي اندلع في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران
08:51 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
أعلن التلفزيون الإيراني أن فرق الإطفاء تسيطر على الحريق الذي اندلع، صباح اليوم السبت، في سوق الأحذية في العاصمة الإيرانية طهران.
وكان حريق
كبير قد اندلع، صباح اليوم، في جزء من بازار طهران".
ولم تتوافر معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات أو أسباب الحادث".
وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن الحريق تسبب في إتلاف بضائع نحو 30 متجرا نشبت فيها النيران، كما دمرت بعض النوافذ والجدران في هذا الجزء من السوق نتيجة للحادث.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يوثق الحريق، مشيرة إلى أن "قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران".
وشهدت إيران
، فجر الثلاثاء الماضي، حريقا ضخما نشب في ميناء عسلوية جنوبي إيران، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.
وقال وكيل محافظ عسلوية للشؤون المدنية والتخطيط: "للأسف، احترقت 7 سفن تجارية وسفن شحن بنسبة 100% في هذا الحريق".