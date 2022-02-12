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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/قرار-مشاركة-الروسية-فالييفا-في-بطولة-الفردي-ضمن-أولمبياد-بكين-سيتخذ-اليوم-1058440904.html
قرار مشاركة الروسية فالييفا في بطولة الفردي ضمن أولمبياد بكين سيتخذ اليوم
قرار مشاركة الروسية فالييفا في بطولة الفردي ضمن أولمبياد بكين سيتخذ اليوم
سيتخذ قرار مشاركة المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، في البطولة الفردية ضمن أولمبياد بكين اليوم السبت. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T07:00+0000
2022-02-12T07:00+0000
بكين 2022
رياضة
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وقالت أولغا يرمولينا، الملحق الصحفي لاتحاد التزلج الفني الروسي، لـ"سبوتنيك"، إن قرار قبول المتزلجة على الجليد كاميلا فالييفا في البطولة الفردية للأولمبياد في بكين سيُتخذ قبل الساعة 18:00 يوم 12 فبراير.وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، يوم الجمعة، أن فالييفا أثبتت نتائج اختبار تعاطيها مادة تريمتازيدين في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021. وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير/شباط.وقال مارك آدامز، رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترحب ببدء التحقيق مع مرافقي المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بعد نشر حقيقة اختبار المنشطات الإيجابي للرياضية.وأضاف آدرامز: "في الحالات التي تشمل مثل هؤلاء الرياضيين، يتم إيلاء اهتمام خاص لتصرفات محيطهم. نحن نرحب بالتحقيق مع الوفد المرافق للرياضي في هذه الحالة وغيرها. تمتلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سلطة كافية في هذا الأمر، ولديهم قسم للتحقيق. وسنعمل على تسهيل التحقيق ليس فقط في تصرفات اللاعب، ولكن أيضًا مع المرافين". ووصف آدامز في مؤتمر صحفي "الموقف بالصعب للغاية في التحقيق في تصرفات المحيطين".
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رياضة

قرار مشاركة الروسية فالييفا في بطولة الفردي ضمن أولمبياد بكين سيتخذ اليوم

07:00 GMT 12.02.2022
© Sputnik . Александр Вильф / الذهاب إلى بنك الصورالمتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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سيتخذ قرار مشاركة المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، في البطولة الفردية ضمن أولمبياد بكين اليوم السبت.
وقالت أولغا يرمولينا، الملحق الصحفي لاتحاد التزلج الفني الروسي، لـ"سبوتنيك"، إن قرار قبول المتزلجة على الجليد كاميلا فالييفا في البطولة الفردية للأولمبياد في بكين سيُتخذ قبل الساعة 18:00 يوم 12 فبراير.

وقالت يرمولينا: "إن ما إذا كان سيتم السماح لهم بالمشاركة في البطولة الفردية أم لا، سيتم تحديده اليوم حتى الساعة 23 بتوقيت بكين (18 ساعة بتوقيت موسكو). سيستغرق القرار بشأن القضية وقتًا طويلاً. ليس هنا وليس الآن".

وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، يوم الجمعة، أن فالييفا أثبتت نتائج اختبار تعاطيها مادة تريمتازيدين في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021. وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير/شباط.
وقال مارك آدامز، رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترحب ببدء التحقيق مع مرافقي المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بعد نشر حقيقة اختبار المنشطات الإيجابي للرياضية.

وبدأت وكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا) تحقيقا مع مرافقي فالييفا. ووفقًا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات، تتمتع فالييفا، البالغة من العمر 15 عامًا، بوضع "الشخص المحمي".

وأضاف آدرامز: "في الحالات التي تشمل مثل هؤلاء الرياضيين، يتم إيلاء اهتمام خاص لتصرفات محيطهم. نحن نرحب بالتحقيق مع الوفد المرافق للرياضي في هذه الحالة وغيرها. تمتلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سلطة كافية في هذا الأمر، ولديهم قسم للتحقيق. وسنعمل على تسهيل التحقيق ليس فقط في تصرفات اللاعب، ولكن أيضًا مع المرافين".
ووصف آدامز في مؤتمر صحفي "الموقف بالصعب للغاية في التحقيق في تصرفات المحيطين".
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