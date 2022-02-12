https://arabic.sputniknews.com/20220212/لاعب-الأهلي-المصري-وليد-سليمان-يعلن-اعتزاله-بعد-مسيرة-حافلة-1058467802.html
لاعب الأهلي المصري وليد سليمان يعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة
لاعب الأهلي المصري وليد سليمان يعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة
أعلن وليد سليمان (37 عاما)، الجناح الهجومي للنادي الأهلي المصري بكرة القدم، اعتزاله رسميا نهاية الموسم الحالي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T18:10+0000
2022-02-12T18:10+0000
2022-02-12T18:11+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
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واعتبر سليمان في منشور بحسابه على فيسبوك، أن لحظة إعلانه الاعتزال ومغادرة القلعة الحمراء هي "اللحظة الأصعب" في حياته كلاعب في صفوف "أعظم نادي في الكون وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي".وأعرب وليد سليمان عن أمنيه في أن تظل جماهير الأهلي تتذكره على مدار التاريخ، مضيفا "يعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في الأهلي وأنا قطعت عهدا ووعدا على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم".وتابع: "اليوم بعد أن شارك زملائي في التتويج بالميدالية التاريخية الثالثة برونزية كأس العالم للأندية بالإمارات، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم".وتوجه لاعب الأهلي بالشكر لإدارة النادي والجهاز الفني وزملائه وجمهور الفريق الذي سانده خلال مسيرته الكروية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، توج النادي الأهلي المصري بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه الكبير على نادى الهلال السعودي، (4-0) فى المباراة التى جمعتهما باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية.وبعد المباراة ودع وليد سليمان الجماهير، وقدم لهم التحية في إشارة إلى إعتزام إعلانه الاعتزال.وفي عام 2011 انتقل سليمان من نادي إنبي إلى الأهلي الذي توج معه بستة ألقاب للدوري المصري ولقبين لكأس مصر وخمسة للسوبر المحلي، وبدوري أبطال إفريقيا أربع مرات والسوبر الأفريقي أربع مرات وكأس الكونفدرالية مرة وحيدة، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم
لاعب الأهلي المصري وليد سليمان يعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة
18:10 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 18:11 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
أعلن وليد سليمان (37 عاما)، الجناح الهجومي للنادي الأهلي المصري بكرة القدم، اعتزاله رسميا نهاية الموسم الحالي.
واعتبر سليمان في منشور بحسابه على فيسبوك، أن لحظة إعلانه الاعتزال ومغادرة القلعة الحمراء هي "اللحظة الأصعب" في حياته كلاعب في صفوف "أعظم نادي في الكون وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي".
وأعرب وليد سليمان
عن أمنيه في أن تظل جماهير الأهلي تتذكره على مدار التاريخ، مضيفا "يعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في الأهلي وأنا قطعت عهدا ووعدا على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم".
وتابع: "اليوم بعد أن شارك زملائي في التتويج بالميدالية التاريخية الثالثة برونزية كأس العالم للأندية بالإمارات، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم".
وتوجه لاعب الأهلي بالشكر لإدارة النادي والجهاز الفني وزملائه وجمهور الفريق الذي سانده خلال مسيرته الكروية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، توج النادي الأهلي المصري بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية
للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه الكبير على نادى الهلال السعودي، (4-0) فى المباراة التى جمعتهما باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية.
وبعد المباراة ودع وليد سليمان الجماهير، وقدم لهم التحية في إشارة إلى إعتزام إعلانه الاعتزال.
وفي عام 2011 انتقل سليمان من نادي إنبي إلى الأهلي الذي توج معه بستة ألقاب للدوري المصري ولقبين لكأس مصر وخمسة للسوبر المحلي، وبدوري أبطال إفريقيا أربع مرات والسوبر الأفريقي أربع مرات وكأس الكونفدرالية مرة وحيدة، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.