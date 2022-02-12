https://arabic.sputniknews.com/20220212/لماذا-تسعى--واشنطن-والناتو-لتوريط-روسيا-في--حرب-مع-أوكرانيا--1058453412.html
لماذا تسعى واشنطن والناتو لتوريط روسيا في حرب مع أوكرانيا؟
لماذا تسعى واشنطن والناتو لتوريط روسيا في حرب مع أوكرانيا؟
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن "هستيريا البيت الأبيض حول أوكرانيا لها دلالتها"، وأن "الأنجلوساكسونيين... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T12:36+0000
2022-02-12T12:36+0000
2022-02-12T12:36+0000
راديو
حول العالم
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لماذا تسعى واشنطن والناتو لتوريط روسيا في حرب مع أوكرانيا ؟
لماذا تسعى واشنطن والناتو لتوريط روسيا في حرب مع أوكرانيا ؟
والتهديدات هي الوسيلة المفضلة لهم لحل قضاياهم".يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسَلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ولفت شعيتو إلى أنه سيرافق هذه الحملة الإعلامية الكاذبة، ربما أعمال استفزازية، قد تدفع برأيهم روسيا للرد، وبهذا يعلنون بأنهم عرفوا قبل وقت بذلك، وتصدوا لهذه المسألة. بالتالي هناك خطة مدروسة سياسية وإعلامية وحكما أمنية لتوريط روسيا بما لا ترغب به، وهذا ما تسعى واشنطن وحلفاؤها لتنفيذه".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
لماذا تسعى واشنطن والناتو لتوريط روسيا في حرب مع أوكرانيا؟
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن "هستيريا البيت الأبيض حول أوكرانيا لها دلالتها"، وأن "الأنجلوساكسونيين يريدون الحرب مهما كان الثمن، والاستفزازات والتضليل والتهديدات هي الوسيلة المفضلة لهم لحل قضاياهم".
والتهديدات هي الوسيلة المفضلة لهم لحل قضاياهم".
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسَلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"هذه حملة منسقة غير مسبوقة تهدف حكما كالعادة، إلى تشويه سمعة روسيا، وإلى تشويه مطالبها العادلة للضمانات الأمنية في أوروبا والعالم".
ويشير شعيتو إلى "أنه نتيجة لرفض الغرب لهذه المطالب الروسية، يسعون إلى تشويه صورة روسيا وشيطنتها، وللأسف، يملكون قدرة إعلامية ضخمة جدا في الغرب، وفي العديد من دول العالم، ويشنون هذه الحملة الإعلامية رغبة منهم في نقل الموضوع، من أنه مطالب روسية عادلة أمام الناتو والدول الأوروبية، إلى اتهام روسيا بالتحضير للعدوان على أوكرانيا، وهذا مغاير للحقيقة تماما".
ولفت شعيتو إلى أنه سيرافق هذه الحملة الإعلامية الكاذبة، ربما أعمال استفزازية، قد تدفع برأيهم روسيا للرد، وبهذا يعلنون بأنهم عرفوا قبل وقت بذلك، وتصدوا لهذه المسألة. بالتالي هناك خطة مدروسة سياسية وإعلامية وحكما أمنية لتوريط روسيا بما لا ترغب به، وهذا ما تسعى واشنطن وحلفاؤها لتنفيذه".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..