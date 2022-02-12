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https://arabic.sputniknews.com/20220212/ماذا-يقول-شكل-ولون-أظافرك-عن-صحتك-1058469829.html
ماذا يقول شكل ولون أظافرك عن صحتك
ماذا يقول شكل ولون أظافرك عن صحتك
يمكن للأظافر أن تتحدث كثيرا عن صحة الشخص، وتبوح بأنواع مختلفة من الأمراض والحالات الصحية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T19:10+0000
2022-02-12T19:20+0000
الصحة
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الأظافر السليمة الطبيعية تكون بلون اللحم ولها أطراف بيضاء، مع لمعان خفيف، لذلك، إذا كان مظهر أظافرك يختلف عن الطبيعي بأي شكل من الأشكال؛ خاصة من حيث الشكل أو الحجم أو اللون فهي علامة يجب البحث عنها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".أظافر مقعرةيمكن أن تنمو الأظافر على شكل يشبه الملعقة مع تقدم العمر، ولكن إذا حدث ذلك في سن مبكرة، فقد يشير ذلك إلى مضاعفات تتعلق بعملية التمثيل الغذائي للحديد.يمكن أن يكون السبب هو فقر الدم أو داء ترسب الأصبغة الدموية أو متلازمة بلومر فينسون. سيخبرك إجراء فحص الدم بمستويات الحديد لديك ويمكن أن يتبع ذلك العلاج المناسب.أظافر مخططةإذا ظهرت خطوط سوداء أو بنية على أظافرك، فقد يشير ذلك إلى سرطان الجلد - وهو نوع من السرطان.في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، يمكن أن يكون فقط نتيجة ترسب الأصباغ. استشر طبيب أمراض جلدية للتأكد.أظافر صفراءيُعرف هذا باسم متلازمة الظفر الأصفر وهو مؤشر على وجود حالة مزمنة في الرئة تسمى توسع القصبات.وتوسع القصبات هو حالة مرضية مزمنة وخطيرة قد تصيب الرئتين، وتسبب عادة كحة مصحوبة ببلغم، وهي ناجمة عن حدوث خلل في القصبات الهوائية.انحلال الأظافريعاني الأشخاص ذوو الأظافر الطويلة من هذه الحالة وعلى عكس مظهرها، فهي حالة غير مؤلمة تسمى انحلال الظفر وهي حالة ينفصل فيها أظافر الشخص عن الجلد تحته.قد تكون الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة ولا يكفي الفحص البدني للتأكد من ذلك. الحصول على اختبارات متعددة هو الحل لهذه الحالة.الأظافر الزرقاء/ الخضراءتدل الأظافر الزرقاء في الغالب على نقص الأكسجين أو التسمم بسبب التعرض المفرط للفضة. الأظافر الخضراء، من ناحية أخرى، هي نتيجة لعدوى بكتيرية تسمى الداحس.الأظافر المتقطعةبسبب حالة الوسواس القهري، قد يتلف الناس أظافرهم بشكل كبير، وتظهر عليها نتوءات في المنتصف، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف خلايا المصفوفة بسبب عدم نمو صفيحة الظفر. يُعرف هذا بصدمة الأظافر المعتادة ويشير إلى الصدمة العقلية.يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة مراجعة أخصائي الصحة العقلية قبل أي ممارس آخر.
https://arabic.sputniknews.com/20210809/علامات-على-الجلد-والأظافر-لنقص-فيتامين-ب-12-1049805669.html
https://arabic.sputniknews.com/20201229/نصائح-لإيقاف-خطر-الإصابة-بفطريات-القدم-والأظافر-1047656815.html
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الصحة

ماذا يقول شكل ولون أظافرك عن صحتك

19:10 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 19:20 GMT 12.02.2022)
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أظافر فتاة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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يمكن للأظافر أن تتحدث كثيرا عن صحة الشخص، وتبوح بأنواع مختلفة من الأمراض والحالات الصحية.
الأظافر السليمة الطبيعية تكون بلون اللحم ولها أطراف بيضاء، مع لمعان خفيف، لذلك، إذا كان مظهر أظافرك يختلف عن الطبيعي بأي شكل من الأشكال؛ خاصة من حيث الشكل أو الحجم أو اللون فهي علامة يجب البحث عنها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".
أظافر مقعرة
يمكن أن تنمو الأظافر على شكل يشبه الملعقة مع تقدم العمر، ولكن إذا حدث ذلك في سن مبكرة، فقد يشير ذلك إلى مضاعفات تتعلق بعملية التمثيل الغذائي للحديد.
يمكن أن يكون السبب هو فقر الدم أو داء ترسب الأصبغة الدموية أو متلازمة بلومر فينسون. سيخبرك إجراء فحص الدم بمستويات الحديد لديك ويمكن أن يتبع ذلك العلاج المناسب.
أظافر مخططة
إذا ظهرت خطوط سوداء أو بنية على أظافرك، فقد يشير ذلك إلى سرطان الجلد - وهو نوع من السرطان.
في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، يمكن أن يكون فقط نتيجة ترسب الأصباغ. استشر طبيب أمراض جلدية للتأكد.
رسم بابا نويل على الأظافر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2021
علامات على الجلد والأظافر لنقص "فيتامين ب 12"
9 أغسطس 2021, 12:23 GMT
أظافر صفراء
يُعرف هذا باسم متلازمة الظفر الأصفر وهو مؤشر على وجود حالة مزمنة في الرئة تسمى توسع القصبات.
وتوسع القصبات هو حالة مرضية مزمنة وخطيرة قد تصيب الرئتين، وتسبب عادة كحة مصحوبة ببلغم، وهي ناجمة عن حدوث خلل في القصبات الهوائية.
انحلال الأظافر
يعاني الأشخاص ذوو الأظافر الطويلة من هذه الحالة وعلى عكس مظهرها، فهي حالة غير مؤلمة تسمى انحلال الظفر وهي حالة ينفصل فيها أظافر الشخص عن الجلد تحته.
قد تكون الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة ولا يكفي الفحص البدني للتأكد من ذلك. الحصول على اختبارات متعددة هو الحل لهذه الحالة.
أقدام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2020
نصائح لإيقاف خطر الإصابة بفطريات القدم والأظافر
29 ديسمبر 2020, 12:17 GMT
الأظافر الزرقاء/ الخضراء
تدل الأظافر الزرقاء في الغالب على نقص الأكسجين أو التسمم بسبب التعرض المفرط للفضة. الأظافر الخضراء، من ناحية أخرى، هي نتيجة لعدوى بكتيرية تسمى الداحس.
الأظافر المتقطعة
بسبب حالة الوسواس القهري، قد يتلف الناس أظافرهم بشكل كبير، وتظهر عليها نتوءات في المنتصف، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف خلايا المصفوفة بسبب عدم نمو صفيحة الظفر. يُعرف هذا بصدمة الأظافر المعتادة ويشير إلى الصدمة العقلية.
يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة مراجعة أخصائي الصحة العقلية قبل أي ممارس آخر.
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