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https://arabic.sputniknews.com/20220212/ما-هي-الدول-التي-تدعو-رعاياها-لمغادرة-أوكرانيا--1058456395.html
ما هي الدول التي تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا
ما هي الدول التي تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا
دعت العديد من دول العالم رعاياها لمغادرة أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر بين كييف وموسكو.‏ 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T13:36+0000
2022-02-12T13:42+0000
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حثت سفارة المملكة العربية السعودية في كييف، اليوم السبت، مواطنيها على الاتصال بالسفارة بسرعة لتسهيل مغادرتهم أوكرانيا.كما أفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن سفارة المملكة في كييف نصحت المواطنين بتأجيل أي خطط لزيارة أوكرانيا.وحذرت دول عربية مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا، وحثت الموجودين في البلاد على المغادرة على الفور.وصرح وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، إنه تم إبلاغ الرعايا البريطانيين أيضا أن أولئك الذين يختارون البقاء في أوكرانيا يجب ألا يتوقعوا إجلاء عسكريا في حال اندلاع صراع مع روسيا، بحسب وكالة "رويترز".كذلك دعا وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، المواطنين الهولنديين، اليوم السبت، إلى مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بسبب الوضع الأمني ​​هناك.وطلبت ألمانيا، اليوم السبت، من رعاياها الذين لم يكن وجودهم في أوكرانيا "حتميا" المغادرة، قائلة: "لا يمكن استبعاد نزاع عسكري" مع تصاعد التوتر.وتابعت: "إذا كنت تتواجد حاليا في أوكرانيا، فتأكد من أن وجودك ضروري، إذا لم يكن الأمر كذلك، فيرجى مغادرة البلد في الوقت الحالي".وقال البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الأمريكيين في أوكرانيا، أمس الجمعة، بضرورة المغادرة في غضون 48 ساعة لأن روسيا قد تهاجم في أي وقت، وعلى الأرجح بهجوم جوي.ونصحت وزارة الخارجية التايوانية مواطنيها بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، بعد أن حذرت أمريكا من أن روسيا قد تغزو الدولة الواقعة في شرق أوروبا قريبا.وقالت في بيان صحفي، اليوم السبت، إنها تدعو ما يقرب من 25 مواطنا تايوانيا يعيشون حاليا في أوكرانيا للدراسة أو العمل لمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، مع مطالبة الآخرين أيضا بتجنب السفر إلى المنطقة.كذلك نصحت بلجيكا رعاياها، اليوم السبت، بمغادرة أوكرانيا، بعد أن حذرت أمريكا من أن الغزو الروسي لجارتها قد يبدأ في غضون أيام بقصف جوي.نصحت اليابان مواطنيها في أوكرانيا، أمس الجمعة، والذي يقدّر عددهم بـ150، بمغادرة الدولة الأوروبية على الفور، بحسب صحيفة "اليابان اليوم".وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها: "هناك احتمال متزايد بأن الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة".ناشد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، إنه يتعين على المواطنين الأستراليين الموجودين في أوكرانيا مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن لأن الوضع هناك يزداد خطورة.كما حثت وزارة الخارجية النيوزيلندية، اليوم السبت، جميع رعاياها الموجودين في أوكرانيا على المغادرة فورا، ردا على التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا.قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن دبلوماسيين وموظفين قنصليين روس بدأوا مغادرة أوكرانيا.وقال: "وفقا لبيانات المواطنين الأوكرانيين، بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصلية في أوكرانيا في المغادرة إلى روسيا. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الصعوبات التي واجهتها عند تحديد موعد في القنصليات والسفارة".وزعمت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، أن موسكو قررت بالفعل "غزو الأراضي الأوكرانية"، فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن تعتقد أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية.ومع ذلك، قال سوليفان في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين قد اتخذ "قرارا نهائيا لغزو أوكرانيا"، رغم أنها ترى احتمالا واضحا جدا لحدوث ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/بايدن-يطالب-الأمريكيين-بمغادرة-أوكرانيا-فورا-ويقول-إن-إرسال-قوات-إخلاء-سيكون-بمثابة-حرب-عالمية-1058341017.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ما هي الدول التي تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

13:36 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 13:42 GMT 12.02.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYالسفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف
السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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دعت العديد من دول العالم رعاياها لمغادرة أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر بين كييف وموسكو.‏
حثت سفارة المملكة العربية السعودية في كييف، اليوم السبت، مواطنيها على الاتصال بالسفارة بسرعة لتسهيل مغادرتهم أوكرانيا.
كما أفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن سفارة المملكة في كييف نصحت المواطنين بتأجيل أي خطط لزيارة أوكرانيا.
وحذرت دول عربية مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا، وحثت الموجودين في البلاد على المغادرة على الفور.
وصرح وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، إنه تم إبلاغ الرعايا البريطانيين أيضا أن أولئك الذين يختارون البقاء في أوكرانيا يجب ألا يتوقعوا إجلاء عسكريا في حال اندلاع صراع مع روسيا، بحسب وكالة "رويترز".

وقال: "يجب على الرعايا البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة ولا يجب أن يتوقعوا كما رأوا في الصيف مع أفغانستان أنه سيكون هناك إجلاء عسكري".

كذلك دعا وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، المواطنين الهولنديين، اليوم السبت، إلى مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بسبب الوضع الأمني ​​هناك.
وطلبت ألمانيا، اليوم السبت، من رعاياها الذين لم يكن وجودهم في أوكرانيا "حتميا" المغادرة، قائلة: "لا يمكن استبعاد نزاع عسكري" مع تصاعد التوتر.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "لقد تصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية بسبب التحركات الهائلة للوحدات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية".
وتابعت: "إذا كنت تتواجد حاليا في أوكرانيا، فتأكد من أن وجودك ضروري، إذا لم يكن الأمر كذلك، فيرجى مغادرة البلد في الوقت الحالي".
وقال البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الأمريكيين في أوكرانيا، أمس الجمعة، بضرورة المغادرة في غضون 48 ساعة لأن روسيا قد تهاجم في أي وقت، وعلى الأرجح بهجوم جوي.
ونصحت وزارة الخارجية التايوانية مواطنيها بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، بعد أن حذرت أمريكا من أن روسيا قد تغزو الدولة الواقعة في شرق أوروبا قريبا.
وقالت في بيان صحفي، اليوم السبت، إنها تدعو ما يقرب من 25 مواطنا تايوانيا يعيشون حاليا في أوكرانيا للدراسة أو العمل لمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، مع مطالبة الآخرين أيضا بتجنب السفر إلى المنطقة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية
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كذلك نصحت بلجيكا رعاياها، اليوم السبت، بمغادرة أوكرانيا، بعد أن حذرت أمريكا من أن الغزو الروسي لجارتها قد يبدأ في غضون أيام بقصف جوي.
نصحت اليابان مواطنيها في أوكرانيا، أمس الجمعة، والذي يقدّر عددهم بـ150، بمغادرة الدولة الأوروبية على الفور، بحسب صحيفة "اليابان اليوم".
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها: "هناك احتمال متزايد بأن الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة".
ناشد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، إنه يتعين على المواطنين الأستراليين الموجودين في أوكرانيا مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن لأن الوضع هناك يزداد خطورة.
كما حثت وزارة الخارجية النيوزيلندية، اليوم السبت، جميع رعاياها الموجودين في أوكرانيا على المغادرة فورا، ردا على التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا.
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن دبلوماسيين وموظفين قنصليين روس بدأوا مغادرة أوكرانيا.
وقال: "وفقا لبيانات المواطنين الأوكرانيين، بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصلية في أوكرانيا في المغادرة إلى روسيا. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الصعوبات التي واجهتها عند تحديد موعد في القنصليات والسفارة".
وزعمت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، أن موسكو قررت بالفعل "غزو الأراضي الأوكرانية"، فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن تعتقد أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية.
ومع ذلك، قال سوليفان في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين قد اتخذ "قرارا نهائيا لغزو أوكرانيا"، رغم أنها ترى احتمالا واضحا جدا لحدوث ذلك.
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