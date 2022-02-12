https://arabic.sputniknews.com/20220212/مدرب-مانشيستر-يونايتد-رونالدو-يبلغ-37-عاما-ونحن-بحاجة-إلى-مهاجم-شاب-1058441274.html

مدرب مانشيستر يونايتد: رونالدو يبلغ 37 عاما ونحن بحاجة إلى مهاجم شاب

مدرب مانشيستر يونايتد: رونالدو يبلغ 37 عاما ونحن بحاجة إلى مهاجم شاب

أكد رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه في حاجة "واضحة" لمهاجم شاب مع الثنائي المهاجم كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني في السنوات الأخيرة من مسيرتهما... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T07:09+0000

2022-02-12T07:09+0000

2022-02-12T07:09+0000

رونالدو البرازيلي

مانشيستر

أخبار الدوري الإنجليزي

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وحسب "رويترز"، قال رانجنيك للصحفيين، أمس الجمعة، عندما سئل عما إذا كان النادي يتطلع للتعاقد مع مهاجم شاب للموسم المقبل: "عقد إدينسون ينفد في الصيف والنادي بحاجة إلى أفضل مهاجم ممكن، هذا أمر واضح وأعتقد أن الجميع على دراية بذلك".ومعلوم أن رونالدو 37 عامًا، وكافاني، الذي سيبلغ 35 عامًا في 14 فبراير/شباط، هما الخياران الأساسيان للهجوم في يونايتد حاليًا، مع أنتوني مارسيال المعار في إشبيلية.وفي مباراته مع بيرنلي، الثلاثاء الماضي، حصل على تعادل آخر 1-1، بعد 22 محاولة على المرمى.وعن رد فعل رونالدو على تعادل يونايتد في منتصف الأسبوع مع بيرنلي، بعد أن خرج اللاعب البرتغالي عند صافرة النهاية دون تحية الجماهير، قال رانجنيك: "هذا سؤال يجب أن تطرحه على كريستيانو، لقد أدركت ذلك فقط بعد المباراة، هذا ليس سؤالا يمكنني الإجابة عنه".يشار إلى أن يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 11 نقطة عن ساوثامبتون صاحب المركز العاشر الذي يستضيفه اليوم السبت.

https://arabic.sputniknews.com/20220113/رونالدو-يتحدث-لأول-مرة-عن-مدربه-الجديد-بحاجة-للوقت-لتطوير-مانشستر-يونايتد-1055948028.html

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رونالدو البرازيلي, مانشيستر, أخبار الدوري الإنجليزي