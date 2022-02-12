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https://arabic.sputniknews.com/20220212/مدرب-مانشيستر-يونايتد-رونالدو-يبلغ-37-عاما-ونحن-بحاجة-إلى-مهاجم-شاب-1058441274.html
مدرب مانشيستر يونايتد: رونالدو يبلغ 37 عاما ونحن بحاجة إلى مهاجم شاب
مدرب مانشيستر يونايتد: رونالدو يبلغ 37 عاما ونحن بحاجة إلى مهاجم شاب
أكد رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه في حاجة "واضحة" لمهاجم شاب مع الثنائي المهاجم كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني في السنوات الأخيرة من مسيرتهما... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T07:09+0000
2022-02-12T07:09+0000
رونالدو البرازيلي
مانشيستر
أخبار الدوري الإنجليزي
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وحسب "رويترز"، قال رانجنيك للصحفيين، أمس الجمعة، عندما سئل عما إذا كان النادي يتطلع للتعاقد مع مهاجم شاب للموسم المقبل: "عقد إدينسون ينفد في الصيف والنادي بحاجة إلى أفضل مهاجم ممكن، هذا أمر واضح وأعتقد أن الجميع على دراية بذلك".ومعلوم أن رونالدو 37 عامًا، وكافاني، الذي سيبلغ 35 عامًا في 14 فبراير/شباط، هما الخياران الأساسيان للهجوم في يونايتد حاليًا، مع أنتوني مارسيال المعار في إشبيلية.وفي مباراته مع بيرنلي، الثلاثاء الماضي، حصل على تعادل آخر 1-1، بعد 22 محاولة على المرمى.وعن رد فعل رونالدو على تعادل يونايتد في منتصف الأسبوع مع بيرنلي، بعد أن خرج اللاعب البرتغالي عند صافرة النهاية دون تحية الجماهير، قال رانجنيك: "هذا سؤال يجب أن تطرحه على كريستيانو، لقد أدركت ذلك فقط بعد المباراة، هذا ليس سؤالا يمكنني الإجابة عنه".يشار إلى أن يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 11 نقطة عن ساوثامبتون صاحب المركز العاشر الذي يستضيفه اليوم السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/رونالدو-يتحدث-لأول-مرة-عن-مدربه-الجديد-بحاجة-للوقت-لتطوير-مانشستر-يونايتد-1055948028.html
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رونالدو البرازيلي, مانشيستر, أخبار الدوري الإنجليزي

مدرب مانشيستر يونايتد: رونالدو يبلغ 37 عاما ونحن بحاجة إلى مهاجم شاب

07:09 GMT 12.02.2022
© AP Photo / Armando Francaكابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال التدريبات في أويراس، البرتغال 30 أغسطس 2021
كابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال التدريبات في أويراس، البرتغال 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Armando Franca
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أكد رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه في حاجة "واضحة" لمهاجم شاب مع الثنائي المهاجم كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني في السنوات الأخيرة من مسيرتهما الكروية.
وحسب "رويترز"، قال رانجنيك للصحفيين، أمس الجمعة، عندما سئل عما إذا كان النادي يتطلع للتعاقد مع مهاجم شاب للموسم المقبل: "عقد إدينسون ينفد في الصيف والنادي بحاجة إلى أفضل مهاجم ممكن، هذا أمر واضح وأعتقد أن الجميع على دراية بذلك".
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
رونالدو يتحدث لأول مرة عن مدربه الجديد: بحاجة للوقت لتطوير مانشستر يونايتد
13 يناير, 09:16 GMT
ومعلوم أن رونالدو 37 عامًا، وكافاني، الذي سيبلغ 35 عامًا في 14 فبراير/شباط، هما الخياران الأساسيان للهجوم في يونايتد حاليًا، مع أنتوني مارسيال المعار في إشبيلية.
وكافح يونايتد لتحقيق أقصى استفادة من فرصه الهجومية في الأسابيع الأخيرة، حيث خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح ضد ميدلسبره بعد التعادل 1-1 حيث سدد 30 تسديدة على المرمى.
وفي مباراته مع بيرنلي، الثلاثاء الماضي، حصل على تعادل آخر 1-1، بعد 22 محاولة على المرمى.
وعن رد فعل رونالدو على تعادل يونايتد في منتصف الأسبوع مع بيرنلي، بعد أن خرج اللاعب البرتغالي عند صافرة النهاية دون تحية الجماهير، قال رانجنيك: "هذا سؤال يجب أن تطرحه على كريستيانو، لقد أدركت ذلك فقط بعد المباراة، هذا ليس سؤالا يمكنني الإجابة عنه".

وأكد: "كريستيانو، كما نعلم جميعًا، يبلغ من العمر 37 عامًا وأعتقد أنه يعرف نفسه ما يجب أن يفعله وما لا يجب عليه فعله وأيضًا ما يجب عليه فعله، لماذا لم يفعل ذلك ولماذا غادر الملعب مباشرة بعد صافرة الوقت الكامل ربما كان لأنه أصيب بخيبة أمل لأننا حصلنا فقط على التعادل وأنه أو الفريق لم يتمكنوا من التسجيل".

يشار إلى أن يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 11 نقطة عن ساوثامبتون صاحب المركز العاشر الذي يستضيفه اليوم السبت.
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