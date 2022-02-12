https://arabic.sputniknews.com/20220212/مشادة-كلامية-بين-المدير-التنفيذي-لنادي-الاتحاد-ومراسل-قنوات-إس-إس-سي-السعودية-فيديو-1058442451.html
مشادة كلامية بين المدير التنفيذي لنادي الاتحاد ومراسل قنوات "إس إس سي" السعودية... فيديو
مشادة كلامية بين المدير التنفيذي لنادي الاتحاد ومراسل قنوات "إس إس سي" السعودية... فيديو
شهدت نهاية مباراة فريقي الاتحاد والنصر ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، مشادة كلامية بين المدير التنفيذي لنادي الاتحاد مع مراسل قنوات " SSC " عمار... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T07:46+0000
2022-02-12T07:46+0000
2022-02-12T07:46+0000
رياضة
الاتحاد السعودي لكرة القدم
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر البلوي وهو يتحدث بصوت مرتفع إلى باحكيم وسط محاولات من رجال الأمن لتهدئته والفصل بين الطرفين، وذلك رغم فوز الاتحاد بنتيجة 3/0 واقترابه من التتويج بلقب الدوري السعودي.ولم يتضح بعد سبب المشادة الكلامية بين البلوي وباحكيم مراسل القنوات الناقلة الحصرية لمباريات الدوري السعودي للمحترفين عقب المباراة.وسجّل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفا في شباك فريقه السابق النصر وقدم تمريرتين حاسمتين ليقود الاتحاد المتصدر إلى فوز ثمين وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2009.وبهذا رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه الذي لعب مباراة أكثر، بينما ظل النصر في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن القمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الاتحاد السعودي لكرة القدم
مشادة كلامية بين المدير التنفيذي لنادي الاتحاد ومراسل قنوات "إس إس سي" السعودية... فيديو
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شهدت نهاية مباراة فريقي الاتحاد والنصر ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، مشادة كلامية بين المدير التنفيذي لنادي الاتحاد مع مراسل قنوات " SSC " عمار باحكيم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر البلوي وهو يتحدث بصوت مرتفع إلى باحكيم وسط محاولات من رجال الأمن لتهدئته والفصل بين الطرفين، وذلك رغم فوز الاتحاد بنتيجة 3/0 واقترابه من التتويج بلقب الدوري السعودي.
ولم يتضح بعد سبب المشادة الكلامية بين البلوي وباحكيم مراسل القنوات الناقلة الحصرية لمباريات الدوري السعودي للمحترفين عقب المباراة.
وسجّل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفا في شباك فريقه السابق النصر وقدم تمريرتين حاسمتين ليقود الاتحاد المتصدر إلى فوز ثمين وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2009.
وبهذا رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه الذي لعب مباراة أكثر، بينما ظل النصر في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن القمة.