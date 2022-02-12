https://arabic.sputniknews.com/20220212/مظاهرة-ضد-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-خطر-حكومة-حماس-فيديو-1058472078.html
مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "خطر... حكومة حماس" (فيديو)
مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "خطر... حكومة حماس" (فيديو)
خرجت مظاهرة تقدر بالمئات أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، في بلدة رعنانا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T20:09+0000
2022-02-12T20:09+0000
2022-02-12T20:09+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
العالم العربي
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604600_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_2ab5cd2c6525821e768a3c342746fb2e.jpg
وأفادت القناة العبرية الآن 14، مساء اليوم السبت، بأن خروج المئات من الإسرائيليين مساء كل يوم سبت أمام منزل بينيت، يأتي للاعتراض على سياسة الحكومة الإسرائيلية، التي وصفت بأنها "خطر... حكومة حماس".وطالب المتظاهرون بفتح تحقيق عاجل في قضية التجسس على هواتف المواطنيين الإسرائيليين، المعروفة باسم "بيغاسوس"، وكذلك ضد المدعي العام الإسرائيلي السابق، أفيحاي مندلبليت.ويقود المظاهرة ضد نفتالي بينيت عدد كبير من أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من الأحزاب اليمينية المختلفة، على رأسهم إيتمار بن غفير من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست شلومو قرعي من حزب الليكود وغيرهم.وحمل المتظاهرون لافتات تحت عنوان "مع بينيت ولابيد.. ليس لنا مستقبل"، و"بينيت خطر .. حماس"، "الشعب يريد إغلاق القضاء"، و"الشعب يريد محاكمة مندلبليت".
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نفتالي بينيت, إسرائيل, العالم العربي
مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "خطر... حكومة حماس" (فيديو)
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خرجت مظاهرة تقدر بالمئات أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، في بلدة رعنانا.
وأفادت القناة العبرية الآن 14، مساء اليوم السبت، بأن خروج المئات من الإسرائيليين مساء كل يوم سبت أمام منزل بينيت
، يأتي للاعتراض على سياسة الحكومة الإسرائيلية، التي وصفت بأنها "خطر... حكومة حماس".
وطالب المتظاهرون بفتح تحقيق عاجل في قضية التجسس على هواتف المواطنيين الإسرائيليين، المعروفة باسم "بيغاسوس"، وكذلك ضد المدعي العام الإسرائيلي السابق، أفيحاي مندلبليت.
ويقود المظاهرة ضد نفتالي بينيت عدد كبير من أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من الأحزاب اليمينية المختلفة، على رأسهم إيتمار بن غفير من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست شلومو قرعي من حزب الليكود وغيرهم.
وحمل المتظاهرون لافتات تحت عنوان "مع بينيت ولابيد.. ليس لنا مستقبل"
، و"بينيت خطر .. حماس"، "الشعب يريد إغلاق القضاء"، و"الشعب يريد محاكمة مندلبليت".