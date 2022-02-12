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https://arabic.sputniknews.com/20220212/مقتل-شخص-وإصابة-42-بانفجار-حافلة-في-شنيانغ-الصينية-1058456759.html
مقتل شخص وإصابة 42 بانفجار حافلة في شنيانغ الصينية
مقتل شخص وإصابة 42 بانفجار حافلة في شنيانغ الصينية
لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 42 آخرون بعد أن انفجرت حافلة فى مدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين بعد ظهر اليوم السبت. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T13:42+0000
2022-02-12T13:44+0000
الصين
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وبحسب ما ذكرته الشرطة المحلية، من بين الجرحى اثنان حالتهم خطيرة.وقالت شرطة شنيانغ إنها استجابت للحادث في حوالي الساعة 5:55 مساءً ، والذي وقع عند تقاطع شارع هوانغي وطريق نينغشان في منطقة هوانغو في شنيانغ. ويجرى التحقيق فى سبب الحادث.وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويًا قويًا بسبب الانفجار، لكن الحافلة المعنية لم تشتعل فيها النيران.
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الصين

مقتل شخص وإصابة 42 بانفجار حافلة في شنيانغ الصينية

13:42 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 12.02.2022)
© AFP 2022 / Strتداعيات انفجار وقع أمام محطة قطار في فينلين، الصين 13 يونيو 2020
تداعيات انفجار وقع أمام محطة قطار في فينلين، الصين 13 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / Str
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لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 42 آخرون بعد أن انفجرت حافلة فى مدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين بعد ظهر اليوم السبت.
وبحسب ما ذكرته الشرطة المحلية، من بين الجرحى اثنان حالتهم خطيرة.
وقالت شرطة شنيانغ إنها استجابت للحادث في حوالي الساعة 5:55 مساءً ، والذي وقع عند تقاطع شارع هوانغي وطريق نينغشان في منطقة هوانغو في شنيانغ. ويجرى التحقيق فى سبب الحادث.
وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويًا قويًا بسبب الانفجار، لكن الحافلة المعنية لم تشتعل فيها النيران.
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