عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/منخفض-قطبي-في-طريقه-إلى-مصر-والأرصاد-تحذر-من-انخفاض-الحرارة-1058474252.html
"منخفض قطبي" في طريقه إلى مصر والأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة
"منخفض قطبي" في طريقه إلى مصر والأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم السبت، المواطنين من تخفيف الملابس، بسبب التغيرات الجوية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T21:44+0000
2022-02-12T21:44+0000
مصر
العالم العربي
أخبار الأرصاد الجوية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_5556dd5b4d7d43e452fd3a232e5bf1b0.jpg
وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، بأن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون انخفاض درجة الحرارة في مصر، حيث يتوقع أن يضرب البلاد منخفض جوى قطبي متعمق ويصاحبه نشاط سطحي.وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، وحتى يوم الخميس، حيث يسود خلال تلك الفترة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد.وتشهد حالة الطقس، غدا الأحد، شبورة مائية من 4 - 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الأرصاد-المصرية-تغيرات-في-الطقس-وأمطار-بداية-من-الغد-1058199489.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_d283b0152b822563f9949e4c10052c20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم العربي, أخبار الأرصاد الجوية

"منخفض قطبي" في طريقه إلى مصر والأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة

21:44 GMT 12.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYموجة الطقس السيئ تضرب مصر
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبرGoogle news
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم السبت، المواطنين من تخفيف الملابس، بسبب التغيرات الجوية.
وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، بأن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون انخفاض درجة الحرارة في مصر، حيث يتوقع أن يضرب البلاد منخفض جوى قطبي متعمق ويصاحبه نشاط سطحي.
قلعة صلاح الدين محاط بمباني سكنية في وسط مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الأرصاد المصرية: تغيرات في الطقس وأمطار بداية من الغد
8 فبراير, 10:41 GMT
وتبدأ هذه الحالة يوم 21 فبراير/شباط الجاري، وتستمر حتى يوم 23 من الشهر نفسه، مع ثبات هذه الحالة، واحتمال كبير لوجود حالة ممطرة جيدة لشمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، وحتى يوم الخميس، حيث يسود خلال تلك الفترة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد.
ويفترض أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
وتشهد حالة الطقس، غدا الأحد، شبورة مائية من 4 - 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала