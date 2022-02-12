https://arabic.sputniknews.com/20220212/منخفض-قطبي-في-طريقه-إلى-مصر-والأرصاد-تحذر-من-انخفاض-الحرارة-1058474252.html
"منخفض قطبي" في طريقه إلى مصر والأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة
"منخفض قطبي" في طريقه إلى مصر والأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم السبت، المواطنين من تخفيف الملابس، بسبب التغيرات الجوية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T21:44+0000
2022-02-12T21:44+0000
2022-02-12T21:44+0000
مصر
العالم العربي
أخبار الأرصاد الجوية
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وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، بأن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون انخفاض درجة الحرارة في مصر، حيث يتوقع أن يضرب البلاد منخفض جوى قطبي متعمق ويصاحبه نشاط سطحي.وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، وحتى يوم الخميس، حيث يسود خلال تلك الفترة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد.وتشهد حالة الطقس، غدا الأحد، شبورة مائية من 4 - 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الأرصاد-المصرية-تغيرات-في-الطقس-وأمطار-بداية-من-الغد-1058199489.html
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مصر, العالم العربي, أخبار الأرصاد الجوية
"منخفض قطبي" في طريقه إلى مصر والأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم السبت، المواطنين من تخفيف الملابس، بسبب التغيرات الجوية.
وأفادت بوابة أخبار اليوم
، مساء اليوم السبت، بأن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون انخفاض درجة الحرارة في مصر
، حيث يتوقع أن يضرب البلاد منخفض جوى قطبي متعمق ويصاحبه نشاط سطحي.
وتبدأ هذه الحالة يوم 21 فبراير/شباط الجاري، وتستمر حتى يوم 23 من الشهر نفسه، مع ثبات هذه الحالة، واحتمال كبير لوجود حالة ممطرة جيدة لشمال البلاد
حتى شمال الصعيد.
وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، وحتى يوم الخميس، حيث يسود خلال تلك الفترة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد.
ويفترض أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
وتشهد حالة الطقس، غدا الأحد، شبورة مائية من 4 - 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.