https://arabic.sputniknews.com/20220212/موافقة-مشروطة-من-الصين-على-أقراص-فايزر-المضادة-لكورونا-1058438925.html
موافقة مشروطة من الصين على أقراص فايزر المضادة لكورونا
موافقة مشروطة من الصين على أقراص فايزر المضادة لكورونا
قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين، اليوم السبت، إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 والذي تنتجه شركة فايزر. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T04:37+0000
2022-02-12T04:37+0000
2022-02-12T04:37+0000
فيروس كورونا
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وبذلك يصبح باكسلوفيد أول عقار يؤخذ عن طريق الفم تتم الموافقة عليه في الصين لعلاج المرض.وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، إن أقراص باكسلوفيد حصلت على الموافقة المشروطة لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة، ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.وأضافت أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات بشأن العقار وعرضها على السلطات المعنية.ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصين تجري بالفعل محادثات مع شركة فايزر لشراء هذه الأقراص. ولم ترد فايزر على طلب من رويترز للتعليق.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/بريطانيا-توافق-على-عقار-فموي-لعلاج-كورونا-فعاليته-تصل-إلى-89-1054812197.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
موافقة مشروطة من الصين على أقراص فايزر المضادة لكورونا
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قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين، اليوم السبت، إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 والذي تنتجه شركة فايزر.
وبذلك يصبح باكسلوفيد أول عقار يؤخذ عن طريق الفم
تتم الموافقة عليه في الصين لعلاج المرض.
وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، إن أقراص باكسلوفيد حصلت على الموافقة المشروطة لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة، ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.
وأضافت أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات
بشأن العقار وعرضها على السلطات المعنية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصين تجري بالفعل محادثات مع شركة فايزر لشراء هذه الأقراص. ولم ترد فايزر على طلب من رويترز للتعليق.