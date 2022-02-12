عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/موافقة-مشروطة-من-الصين-على-أقراص-فايزر-المضادة-لكورونا-1058438925.html
موافقة مشروطة من الصين على أقراص فايزر المضادة لكورونا
موافقة مشروطة من الصين على أقراص فايزر المضادة لكورونا
قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين، اليوم السبت، إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 والذي تنتجه شركة فايزر. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T04:37+0000
2022-02-12T04:37+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050728541_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_31296836e04447d7797403eac23fc53b.jpg
وبذلك يصبح باكسلوفيد أول عقار يؤخذ عن طريق الفم تتم الموافقة عليه في الصين لعلاج المرض.وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، إن أقراص باكسلوفيد حصلت على الموافقة المشروطة لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة، ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.وأضافت أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات بشأن العقار وعرضها على السلطات المعنية.ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصين تجري بالفعل محادثات مع شركة فايزر لشراء هذه الأقراص. ولم ترد فايزر على طلب من رويترز للتعليق.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/بريطانيا-توافق-على-عقار-فموي-لعلاج-كورونا-فعاليته-تصل-إلى-89-1054812197.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050728541_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_d73223439f0c1f165996da1189fd16f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

موافقة مشروطة من الصين على أقراص فايزر المضادة لكورونا

04:37 GMT 12.02.2022
© REUTERS / DADO RUVICشركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021
شركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
تابعنا عبرGoogle news
قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين، اليوم السبت، إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 والذي تنتجه شركة فايزر.
وبذلك يصبح باكسلوفيد أول عقار يؤخذ عن طريق الفم تتم الموافقة عليه في الصين لعلاج المرض.
وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، إن أقراص باكسلوفيد حصلت على الموافقة المشروطة لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة، ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.
صورة توضح حبوب متنوعة لعدد من المكملات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
بريطانيا توافق على عقار فموي لعلاج كورونا فعاليته تصل إلى 89%
1 يناير, 08:37 GMT
وأضافت أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات بشأن العقار وعرضها على السلطات المعنية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصين تجري بالفعل محادثات مع شركة فايزر لشراء هذه الأقراص. ولم ترد فايزر على طلب من رويترز للتعليق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала