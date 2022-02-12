https://arabic.sputniknews.com/20220212/موسكو-توضح-هدف-التقارير-الإعلامية-المتعلقة-بعملية-عسكرية-روسية-يوم-الأربعاء-ضد-أوكرانيا-1058472724.html
موسكو توضح هدف التقارير الإعلامية عن "عملية عسكرية روسية يوم الأربعاء ضد أوكرانيا"
موسكو توضح هدف التقارير الإعلامية عن "عملية عسكرية روسية يوم الأربعاء ضد أوكرانيا"
اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، واشنطن بأنها تدير حملة إعلامية عن "غزو روسي مزعوم لأوكرانيا". 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T20:31+0000
2022-02-12T20:31+0000
2022-02-12T21:16+0000
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا في تصريحات لقناة "سولوفيوف لايف" التي تبث عبر يوتيوب: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".وحول التقارير عن "غزو روسي" لأوكرانيا في 16 شباط/ فبراير الجاري، قالت زاخاروفا:وأضافت: "إن هذا الاستفزاز لم يبدأ قبل شهرين، بل تم تحضير الأرضية له منذ فترة طويلة منذ بدء الصراع الأوكراني الذي تديره الولايات المتحدة بنشاط".وفي وقت سابق من اليوم، قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، المعلومات المزيفة حول "الغزو الروسي" ضد أوكرانيا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/روسيا-تنقذ-أوكرانيا-من-حرب-أنغلو-ساكسونية-دموية-1058457677.html
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روسيا, العالم
موسكو توضح هدف التقارير الإعلامية عن "عملية عسكرية روسية يوم الأربعاء ضد أوكرانيا"
20:31 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 21:16 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، واشنطن بأنها تدير حملة إعلامية عن "غزو روسي مزعوم لأوكرانيا".
وقالت زاخاروفا في تصريحات لقناة "سولوفيوف لايف" التي تبث عبر يوتيوب: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".
وحول التقارير عن "غزو روسي" لأوكرانيا في 16 شباط/ فبراير الجاري، قالت زاخاروفا:
"يجب أن نتعامل مع الأمر تمامًا على أنه نوبة هستيرية، والغرض من هذه الهستيريا هو تصعيد الموقف، وبالطبع خلق استفزاز. هذا جزء من استفزاز واسع النطاق دوليًا".
وأضافت: "إن هذا الاستفزاز لم يبدأ قبل شهرين، بل تم تحضير الأرضية له منذ فترة طويلة منذ بدء الصراع الأوكراني الذي تديره الولايات المتحدة بنشاط".
وفي وقت سابق من اليوم، قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين
استنكر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، المعلومات المزيفة حول "الغزو الروسي" ضد أوكرانيا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.