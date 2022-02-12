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https://arabic.sputniknews.com/20220212/نائب-وزير-الخارجية-الروسية-يبحث-مع-نظيره-الكويتي-العلاقات-بين-البلدين-1058463924.html
نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات بين البلدين
نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات بين البلدين
بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، مع نظيره الكويتي مجدي الظفيري مشاكل الشرق الأوسط وتطوير العلاقات الثنائية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:57+0000
2022-02-12T15:57+0000
أخبار الكويت اليوم
روسيا
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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بموقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن "الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الكويتي".وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تمت مناقشة المشاكل الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك، وتم تسليط الضوء على المبدأ الحتمي المتمثل في عدم تجزئة الأمن في العلاقات بين الدول".وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال المحادثة، تم التطرق أيضا إلى قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط".وصرحت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الجمعة، أنه "لا يمكن لموسكو أن تقبل رداً جماعيا من دول الناتو بشأن احترام مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، وتنتظر رداً مفصلاً من كل متلق".وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أشارت الوزارة إلى أنه "في 10 شباط/فبراير، أرسل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل رداً على رسالة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير، بشأن تنفيذ الدول الغربية لمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-النقل-اللبناني-يكشف-عن-الملفات-المزمع-بحثها-مع-المسؤولين-العراقيين-1058462155.html
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أخبار الكويت اليوم, روسيا

نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات بين البلدين

15:57 GMT 12.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، مع نظيره الكويتي مجدي الظفيري مشاكل الشرق الأوسط وتطوير العلاقات الثنائية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بموقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن "الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الكويتي".
وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تمت مناقشة المشاكل الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك، وتم تسليط الضوء على المبدأ الحتمي المتمثل في عدم تجزئة الأمن في العلاقات بين الدول".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
وزير النقل اللبناني يكشف عن الملفات المزمع بحثها مع المسؤولين العراقيين
15:27 GMT
وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال المحادثة، تم التطرق أيضا إلى قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط".
وصرحت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الجمعة، أنه "لا يمكن لموسكو أن تقبل رداً جماعيا من دول الناتو بشأن احترام مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، وتنتظر رداً مفصلاً من كل متلق".
وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أشارت الوزارة إلى أنه "في 10 شباط/فبراير، أرسل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل رداً على رسالة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير، بشأن تنفيذ الدول الغربية لمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة".
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