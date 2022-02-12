ناسا تنشر أول صور يرصدها أقوى تلسكوب في العالم... منها "سيلفي"
© AFP 2022 / CHRIS GUNNتلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة "ناسا"
تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة "ناسا"
© AFP 2022 / CHRIS GUNN
طرحت وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء الصور الأولى التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب"، وذلك بعد شهرين تقريبا من إطلاقه الرسمي.
والصور التي تم التقاطها ونشرت أمس الجمعة، هي لنجم في كوكبة "الدب الأكبر" (أورسا ميجور)، التي تحتوي على مجموعة النجوم التي يشار إليها عادة باسم "بيغ ديبر"، كما يظهر من خلال 18 مقطعا تشكل المرآة الذهبية لتلسكوب جيمس ويب، في ما وصفه المسؤولين بأنه "كنز دفين من التفاصيل" التي سيستخدمها المهندسون وخبراء البصريات لمحاذاة جودة التلسكوب العالية.
وتم تسجيل صور النجم الذي يقع على بعد حوالي 258 سنة ضوئية من الأرض بواسطة "أداة العمود الفقري" للتلسكوب، وهي كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة.
1/ 📢 This is an image mosaic of 18 randomly organised dots of starlight, the product of #Webb 's unaligned mirror segments all reflecting light from the same star back at Webb's secondary mirror and into #NIRCam's detectors. Thread 👇 with a surprise at the end! pic.twitter.com/h7JG4jpAgW— ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) February 11, 2022
وخلال شهر مارس/ آذار المقبل، سيعدّل علماء الفلك مقاطع المرآة حتى تشكّل الصور الـ18 نجمة واحدة، وهو مشروع سيساعد تلسكوب جيمس ويب في التقاط صور لم يسبق لها مثيل للكون.
كما نشرت "ناسا"، أمس الجمعة، صورة "سيلفي" التقطها تسلكوب جيمس ويب لمرآته الأساسية الذهبية.
Bonus image! When it’s time to focus, sometimes you need to take a good look at yourself.— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 11, 2022
This “selfie” taken by Webb of its primary mirror was not captured by an externally mounted engineering camera, but with a special lens within its NIRCam instrument. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/XtzCdktrCA
يُعد تلسكوب جيمس ويب الذي يبلغ عرضه 21 قدما هو أكبر تلسكوب تم إطلاقه في الفضاء على الإطلاق، وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء، ونجح في نشر مرآته الأساسية الشهر الماضي.
وتسلكوب جيمس ويب هو جهد مشترك من وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، ويعتبر خليفة تلسكوب "هابل" البالغ تكلفته 10 مليارات دولار.
ويأمل العلماء أن يتمكن تلسكوب الأشعة تحت الحمراء من التقاط صور لبقايا النجوم التي تشكلت خلال الأيام الأولى للكون.