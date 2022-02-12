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https://arabic.sputniknews.com/20220212/نيوزيلندا-تحث-مواطنيها-في-أوكرانيا-على-المغادرة-فورا-1058439643.html
نيوزيلندا تحث مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورا
نيوزيلندا تحث مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورا
حثت وزارة الخارجية في نيوزيلندا، اليوم السبت، جميع مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورا من هناك، في ظل "تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا". 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T05:55+0000
2022-02-12T05:55+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان إن "نيوزيلندا ليس لها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا، وبالتالي فإن قدرة الحكومة‭ ‬محدودة للغاية فيما يتعلق بتقديم مساعدة قنصلية للنيوزيلنديين في أوكرانيا".وجاء في البيان أن "الوضع الأمني في أوكرانيا قد يتغير في غضون فترة قصيرة ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم بالإجلاء في مثل هذه الظروف"، حسب وكالة "رويترز".جاء التحذير بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا، اليوم السبت، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت. وقد حثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.
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العالم, أخبار أوكرانيا, نيوزلندا

نيوزيلندا تحث مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورا

05:55 GMT 12.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYYتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYY
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حثت وزارة الخارجية في نيوزيلندا، اليوم السبت، جميع مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورا من هناك، في ظل "تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا".
وقالت الوزارة في بيان إن "نيوزيلندا ليس لها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا، وبالتالي فإن قدرة الحكومة‭ ‬محدودة للغاية فيما يتعلق بتقديم مساعدة قنصلية للنيوزيلنديين في أوكرانيا".

وجاء في البيان أن "الوضع الأمني في أوكرانيا قد يتغير في غضون فترة قصيرة ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم بالإجلاء في مثل هذه الظروف"، حسب وكالة "رويترز".

جاء التحذير بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا، اليوم السبت، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت. وقد حثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.
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