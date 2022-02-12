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https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزيرا-خارجية-تركيا-والصومال-يبحثان-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-في-اتصال-هاتفي-1058443999.html
وزيرا خارجية تركيا والصومال يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين في اتصال هاتفي
وزيرا خارجية تركيا والصومال يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين في اتصال هاتفي
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الصومالي عبدي سعيد موسى علي، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في اتصال هاتفي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T08:39+0000
2022-02-12T08:39+0000
العالم
الصومال
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وتمنى موسى علي السلامة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعافى من فيروس كورونا الخميس، وعقيلته أمينة، التي لا تزال مصابة.كما هنأ علي تركيا على تطوير لقاح "توركوفاك" بإمكانات محلية.وأكد الوزير الصومالي أنه سيشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا بين 11 و13 مارس/ آذار المقبل.وقدّم أوغلو التعازي لنظيره في ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها الصومال يومي 9 و10 فبراير/ شباط الجاري.كما أعرب عن تعازيه في الموطنين الصوماليين الخمسة الذين لقوا مصرعهم مع 14 مهاجرًا آخرين جراء البرد القارس على حدود اليونان مطلع الشهر الجاري.وأكّد تشاووش أوغلو أن عمليات الإعادة القسرية من قبل اليونان لا يمكن قبولها ووصفها بأنها وحشية، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت ولا يحرك ساكنًا.وأشار إلى أن تركيا ستواصل طرح هذه الانتهاكات تجاه حقوق الإنسان في المحافل الدولية.
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العالم, الصومال

وزيرا خارجية تركيا والصومال يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين في اتصال هاتفي

08:39 GMT 12.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الصومالي عبدي سعيد موسى علي، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في اتصال هاتفي.
وتمنى موسى علي السلامة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعافى من فيروس كورونا الخميس، وعقيلته أمينة، التي لا تزال مصابة.
كما هنأ علي تركيا على تطوير لقاح "توركوفاك" بإمكانات محلية.
وأكد الوزير الصومالي أنه سيشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا بين 11 و13 مارس/ آذار المقبل.
وقدّم أوغلو التعازي لنظيره في ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها الصومال يومي 9 و10 فبراير/ شباط الجاري.
كما أعرب عن تعازيه في الموطنين الصوماليين الخمسة الذين لقوا مصرعهم مع 14 مهاجرًا آخرين جراء البرد القارس على حدود اليونان مطلع الشهر الجاري.
وأكّد تشاووش أوغلو أن عمليات الإعادة القسرية من قبل اليونان لا يمكن قبولها ووصفها بأنها وحشية، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت ولا يحرك ساكنًا.
وأشار إلى أن تركيا ستواصل طرح هذه الانتهاكات تجاه حقوق الإنسان في المحافل الدولية.
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