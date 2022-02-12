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https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-الخارجية-الأوكراني-يبحث-مع-نظيره-الأمريكي-الرد-المشترك-على-التهديدات-ودعم-بلاده-1058438069.html
وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الرد المشترك على التهديدات ودعم بلاده
وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الرد المشترك على التهديدات ودعم بلاده
بحث وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، هاتفيا الرد المشترك على "مزاعم التهديدات الروسية"، وقضية دعم واشنطن السلطات... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T00:50+0000
2022-02-12T00:50+0000
أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي
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موسكو - سبوتنيك وكتب كوليبا على تويتر، اليوم السبت، "أجريت محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشنا الرد المشترك على تهديدات روسيا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأمنية".وأضاف، "ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا بدعم اقتصادي أوسع.. على روسيا ألا تشك في أن أوكرانيا وشركائها مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية دولتنا".وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد في اتصاله بكوليبا دعم واشنطن لكييف ضد أي عدوان محتمل.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
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أخبار أوكرانيا, وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الرد المشترك على التهديدات ودعم بلاده

00:50 GMT 12.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، هاتفيا الرد المشترك على "مزاعم التهديدات الروسية"، وقضية دعم واشنطن السلطات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك وكتب كوليبا على تويتر، اليوم السبت، "أجريت محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشنا الرد المشترك على تهديدات روسيا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأمنية".
وأضاف، "ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا بدعم اقتصادي أوسع.. على روسيا ألا تشك في أن أوكرانيا وشركائها مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية دولتنا".
وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد في اتصاله بكوليبا دعم واشنطن لكييف ضد أي عدوان محتمل.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
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