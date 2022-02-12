https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-الخارجية-التركي-علينا-أن-نكون-مستعدين-حيال-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1058466024.html

وزير الخارجية التركي: علينا أن نكون مستعدين حيال الأزمة الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية التركي: علينا أن نكون مستعدين حيال الأزمة الروسية الأوكرانية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، علينا أن نكون مستعدين حيال الأزمة الروسية الأوكرانية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T17:09+0000

2022-02-12T17:09+0000

2022-02-12T17:10+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، عن الوزير التركي أن بلاده ليست في حالة ذعر حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أنه إذا حاولت روسيا احتلال أوكرانيا فذلك لن يكون صائبا.وطالب وزير الخارجية التركي الدول الغربية بضرورة توخي الحذر في تصريحاتها، طالما لا توجد وضعية احتلال، نظرا لأنها تثير الهلع في أوكرانيا.وفي سياق تلك الأزمة، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بسحب 160 مستشارًا عسكريًا أمريكيًا من أوكرانيا مؤقتًا، وإعادة تمركزهم في مكان آخر بأوروبا.وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، أن "الوزير أوستن أمر بإعادة تمركز 160 فردًا من الحرس الوطني لولاية فلوريدا خارج أوكرانيا، بعدما كان قد جرى نشرهم فيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".وأضاف البيان أن "تلك القوات التي كانت تقدم النصح والمشاورة للقوات الأوكرانية سيُعاد تمركزها في مكان آخر في أوروبا".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

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