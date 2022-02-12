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https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-الدفاع-الأمريكي-يناقش-مع-شويغو-وجود-قوة-روسية-في-القرم-وعلى-حدود-أوكرانيا-1058459627.html
وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع شويغو حشد القوات الروسية "في القرم وحول أوكرانيا"
وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع شويغو حشد القوات الروسية "في القرم وحول أوكرانيا"
صرح البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الروسي حشد القوات الروسية "في القرم وحول أوكرانيا" 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T14:37+0000
2022-02-12T15:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وبحسب البيان: "تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وناقش معه حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا".وسياقا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه "في 12 فبراير 2022 أُجريت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمريكي لويد أوستن، بحثا خلالها القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/روسيا-تنقذ-أوكرانيا-من-حرب-أنغلو-ساكسونية-دموية-1058457677.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع شويغو حشد القوات الروسية "في القرم وحول أوكرانيا"

14:37 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 15:06 GMT 12.02.2022)
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
CC0 / pixabay.com /
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صرح البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الروسي حشد القوات الروسية "في القرم وحول أوكرانيا"
وبحسب البيان: "تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وناقش معه حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا".
وسياقا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه "في 12 فبراير 2022 أُجريت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمريكي لويد أوستن، بحثا خلالها القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
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14:26 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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