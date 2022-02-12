https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-الدفاع-الأوكراني-يؤكد-أن-بلاده-لا-تنوي-مهاجمة-روسيا-وتسعى-لحل-دبلوماسي-1058460961.html
وزير الدفاع الأوكراني يؤكد أن بلاده لا تنوي مهاجمة روسيا وتسعى لحل دبلوماسي
وزير الدفاع الأوكراني يؤكد أن بلاده لا تنوي مهاجمة روسيا وتسعى لحل دبلوماسي
صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا، وستتبع كييف المسار السياسي والدبلوماسي، لكن البلاد مستعدة تماما لأي سيناريو. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:04+0000
2022-02-12T15:04+0000
2022-02-12T15:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف الوزير قائلا: "خرجت العديد من التصاريح والبيانات في موسكو أن أوكرانيا تخطط لمهاجمة روسيا. هذا سخيف. لكننا نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الدفاع واستبعاد إمكانية التصعيد. ونخطط لاتباع المسار السياسي والدبلوماسي".وشدد وزير الدفاع الأوكراني على أن الوضع تسيطر عليه المخابرات والجيش والدبلوماسيون الأوكرانيون، وأن أوكرانيا تنسق تحركاتها مع الدول الرائدة في العالم.وأشار القائد العام للقوات المسلحة، الفريق فاليري زالوجني ، إلى أن هناك 420 ألف جندي أوكراني في البلاد و"كل قائد، دون استثناء، نظر في عيون الموت".هذا وترفض روسيا الاتهامات الموجهة إليها ولا تخطط لمهاجمة أحد، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأوكراني يؤكد أن بلاده لا تنوي مهاجمة روسيا وتسعى لحل دبلوماسي
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صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا، وستتبع كييف المسار السياسي والدبلوماسي، لكن البلاد مستعدة تماما لأي سيناريو.
وأضاف الوزير قائلا: "خرجت العديد من التصاريح والبيانات في موسكو أن أوكرانيا تخطط لمهاجمة روسيا. هذا سخيف. لكننا نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الدفاع واستبعاد إمكانية التصعيد. ونخطط لاتباع المسار السياسي والدبلوماسي".
وأشار ريزنيكوف أيضا إلى أن أوكرانيا تتمتع اليوم بدعم غير مسبوق من الشركاء الدوليين وهو الأكبر منذ الاستقلال، على وجه الخصوص، ويتجلى ذلك في توريد الأسلحة الدفاعية، مما زاد من قدرات القوات المسلحة، في غضون شهر، حوالي 2000 طن من الأسلحة الحديثة تم استلام الذخيرة والدروع الواقية للبدن من دول مختلفة، وقد تم تدريب الجيش بالفعل وهو جاهز لاستخدام الترسانة بالكامل.
وشدد وزير الدفاع الأوكراني على أن الوضع تسيطر
عليه المخابرات والجيش والدبلوماسيون الأوكرانيون، وأن أوكرانيا تنسق تحركاتها مع الدول الرائدة في العالم.
وأشار القائد العام للقوات المسلحة، الفريق فاليري زالوجني ، إلى أن هناك 420 ألف جندي أوكراني في البلاد و"كل قائد، دون استثناء، نظر في عيون الموت".
هذا وترفض روسيا الاتهامات الموجهة إليها ولا تخطط لمهاجمة أحد، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.