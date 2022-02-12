https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-الدفاع-البريطاني-مشاكل-جونسون-الداخلية-لن-تشغله-عن-الأزمة-الأوكرانية-1058453560.html
وزير الدفاع البريطاني: مشاكل جونسون الداخلية لن تشغله عن الأزمة الأوكرانية
وزير الدفاع البريطاني: مشاكل جونسون الداخلية لن تشغله عن الأزمة الأوكرانية
أكد وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، اليوم السبت، أن مشاكل رئيس الوزراء بوريس جونسون الداخلية لن تشغله عن متابعة الأزمة الأوكرانية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T12:38+0000
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2022-02-12T12:38+0000
بوريس جونسون
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ووفقا لتصريحات نقلتها "رويترز"، قال هيبي: "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يشتت انتباهه عن التركيز على التوترات بين أوكرانيا وروسيا بتلقي استبيان للشرطة بشأن حفلات الإغلاق في مكتبه في داونينغ ستريت".وأوضح وزير الدفاع البريطاني أنه "على ثقة تامة من أن رئيس الوزراء سوف يملأ هذا الاستبيان ويعيده إلى شرطة العاصمة كما يجب".وقال في إشارة إلى اجتماع الاستجابة الطارئة: "سيقرأ بعض موجزات المعلومات الاستخبارية التي تثير الانتباه حقًا طوال اليوم وكل يوم، هو والحكومة الآن في اجتماعات روتينية منتظمة للغاية لمجلس الأمن القومي".في ذلك الوقت، لم يتمكن الكثير من الناس من حضور الجنازات أو توديع أحبائهم الذين يموتون في المستشفى بسبب قواعد الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا.وقد اعتذر جونسون عن هذه الأحداث، واعدا بتغيير ثقافة موظفي حكومته، بعد أن وجد التحقيق "نقصًا خطيرًا في القيادة"، عقب استقالة خمسة من مساعديه، قام بتعيين موظفين جدد في مناصب عليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/حفلات-الإغلاق-والفساد-فضائح-تهدد-بقاء-جونسون-على-رأس-الحكومة-1055936399.html
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بوريس جونسون, بريطانيا, فيروس كورونا, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع البريطاني: مشاكل جونسون الداخلية لن تشغله عن الأزمة الأوكرانية
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أكد وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، اليوم السبت، أن مشاكل رئيس الوزراء بوريس جونسون الداخلية لن تشغله عن متابعة الأزمة الأوكرانية.
ووفقا لتصريحات نقلتها "رويترز"، قال هيبي: "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
لن يشتت انتباهه عن التركيز على التوترات بين أوكرانيا وروسيا بتلقي استبيان للشرطة بشأن حفلات الإغلاق في مكتبه في داونينغ ستريت".
وأوضح وزير الدفاع البريطاني أنه "على ثقة تامة من أن رئيس الوزراء سوف يملأ هذا الاستبيان ويعيده إلى شرطة العاصمة كما يجب".
واستدرك قائلا: "لكنني لا أعتقد أن ذلك سيلهيه للحظة عن قيادة الاستجابة الدولية في وقت أزمة جيوسياسية حادة مثل أزمة أوكرانيا".
وقال في إشارة إلى اجتماع الاستجابة الطارئة: "سيقرأ بعض موجزات المعلومات الاستخبارية التي تثير الانتباه حقًا طوال اليوم وكل يوم، هو والحكومة الآن في اجتماعات روتينية منتظمة للغاية لمجلس الأمن القومي".
وتحقق الشرطة البريطانية في 12 تجمعًا تم عقدها في داونينغ ستريت بعد أن وجد تحقيق داخلي أن موظفي جونسون استمتعوا بحفلات تغمرها المشروبات الكحولية، حيث حضر الزعيم البريطاني عددًا قليلاً من الأحداث بنفسه.
في ذلك الوقت، لم يتمكن الكثير من الناس من حضور الجنازات أو توديع أحبائهم الذين يموتون في المستشفى بسبب قواعد الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا.
وأثارت هذه الاكتشافات غضبًا واسع النطاق، وانضم بعض المشرعين في حزب رئيس الوزراء البريطاني إلى المعارضة في مطالبته بالاستقالة.
وقد اعتذر جونسون عن هذه الأحداث، واعدا بتغيير ثقافة موظفي حكومته، بعد أن وجد التحقيق "نقصًا خطيرًا في القيادة"، عقب استقالة خمسة من مساعديه، قام بتعيين موظفين جدد في مناصب عليا.