https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-النقل-اللبناني-يبحث-3-ملفات-في-العراق--1058465157.html
وزير النقل اللبناني يبحث 3 ملفات في العراق
وزير النقل اللبناني يبحث 3 ملفات في العراق
أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية، اليوم السبت، أنه سيبحث 3 ملفات مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته الحالية إلى بغداد. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:38+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الوزير اللبناني أنه سيبحث حركة الترانزيت عبر الأراضي العراقية، ودعم إدراج لبنان في هذه الخطوط خاصة التي تمر بالكويت وإيران.وأوضح أنه سيبحث أيضا دخول الشاحنات اللبنانية إلى داخل المدن والمحافظات العراقية بحيث لا تتم عملية تفريغ الحمولة أو شحن المقطورة في مواقع التبادل عند الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على تنشيط حركة التجارة بين البلدين.وذكر الوزير اللبناني أنه سيبحث كذلك إمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري بين البلدين، بجانب تفعيل النقل البري.ولفت إلى أن المباحثات سوف تتضمن كذلك مساهمة العراق في إعادة إعمار مرفأ بيروت.في المقابل، أكد وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، خلال لقائه حميه، في وقت سابق اليوم، أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/العراق-يسعى-لعقد-صفقات-عسكرية-مع-روسيا-وفرنسا-وباكستان-1058459665.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان
وزير النقل اللبناني يبحث 3 ملفات في العراق
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أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية، اليوم السبت، أنه سيبحث 3 ملفات مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته الحالية إلى بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع
) عن الوزير اللبناني أنه سيبحث حركة الترانزيت عبر الأراضي العراقية، ودعم إدراج لبنان في هذه الخطوط خاصة التي تمر بالكويت وإيران.
وأوضح أنه سيبحث أيضا دخول الشاحنات اللبنانية إلى داخل المدن والمحافظات العراقية بحيث لا تتم عملية تفريغ الحمولة أو شحن المقطورة في مواقع التبادل عند الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على تنشيط حركة التجارة بين البلدين.
وذكر الوزير اللبناني أنه سيبحث كذلك إمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري بين البلدين، بجانب تفعيل النقل البري.
ولفت إلى أن المباحثات سوف تتضمن كذلك مساهمة العراق في إعادة إعمار مرفأ بيروت.
في المقابل، أكد وزير النقل العراقي
ناصر حسين الشبلي، خلال لقائه حميه، في وقت سابق اليوم، أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.