عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-النقل-اللبناني-يكشف-عن-الملفات-المزمع-بحثها-مع-المسؤولين-العراقيين-1058462155.html
وزير النقل اللبناني يكشف عن الملفات المزمع بحثها مع المسؤولين العراقيين
وزير النقل اللبناني يكشف عن الملفات المزمع بحثها مع المسؤولين العراقيين
كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم السبت، عن وجود 3 ملفات سيتم بحثها مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:27+0000
2022-02-12T15:27+0000
العراق
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن حمية قوله إنه "سيبحث مع المسؤولين العراقيين حركة الترانزيت عبر الاراضي العراقية، ودعم إدراج لبنان في خطوط الترانزيت، ولا سيما مع الكويت وايران، انطلاقاً من المنافذ الحدودية العراقية - السورية والحدود العراقية - الاردنية إلى منطقة الخليج".وأردف: "المباحثات ستتناول دخول الشاحنات اللبنانية التي يكون مقصدها النهائي الأراضي العراقية الى داخل المدن والمحافظات العراقية بحيث لا تبقى عملية تفريغ الحمولة أو شحن المقطورة في ساحات التبادل عند الحدود العراقية - السورية، مما يؤثر على تنشيط حركة التجارة المرجوة بين البلدين".وأشار إلى أنه "سيناقش أيضاً إمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل النقل البري بين البلدين"، منوها إلى أن "المباحثات ستتناول أيضاً مساهمة العراق في إعادة اعمار مرفأ بيروت".وشدد وزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، خلال لقائه نظيره اللبناني علي حميه، في وقت سابق اليوم السبت، على "أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات".وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل شدد خلال اللقاء، على أهمية فتح آفاق من التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين والذي يسهم بدوره في تطوير العمل المشترك وخدمة الصالح العام".وأعرب حمية، بحسب البيان، عن "سعادته باللقاء والذي وصفه بالمثمر"، مؤكداً "التوصل الى جملة من التفاهمات في تطوير العمل لجميع مجالات النقل العام".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/غينيس-تحتفي-بشاب-يمني-يحطم-الرقم-القياسي-بموازنة-البيض-فيديو-1058448494.html
العراق
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103748/41/1037484125_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_e6d039a3c2197135d24ffb62fa60b2ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, لبنان

وزير النقل اللبناني يكشف عن الملفات المزمع بحثها مع المسؤولين العراقيين

15:27 GMT 12.02.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الذهاب إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم السبت، عن وجود 3 ملفات سيتم بحثها مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن حمية قوله إنه "سيبحث مع المسؤولين العراقيين حركة الترانزيت عبر الاراضي العراقية، ودعم إدراج لبنان في خطوط الترانزيت، ولا سيما مع الكويت وايران، انطلاقاً من المنافذ الحدودية العراقية - السورية والحدود العراقية - الاردنية إلى منطقة الخليج".
وأردف: "المباحثات ستتناول دخول الشاحنات اللبنانية التي يكون مقصدها النهائي الأراضي العراقية الى داخل المدن والمحافظات العراقية بحيث لا تبقى عملية تفريغ الحمولة أو شحن المقطورة في ساحات التبادل عند الحدود العراقية - السورية، مما يؤثر على تنشيط حركة التجارة المرجوة بين البلدين".
بيضة دجاج عملاقة تزن 170 جرامًا من جورجيا ،دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عام 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
"غينيس" تحتفي بشاب يمني يحطم الرقم القياسي "بموازنة البيض"... فيديو
10:50 GMT
وأشار إلى أنه "سيناقش أيضاً إمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل النقل البري بين البلدين"، منوها إلى أن "المباحثات ستتناول أيضاً مساهمة العراق في إعادة اعمار مرفأ بيروت".
وشدد وزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، خلال لقائه نظيره اللبناني علي حميه، في وقت سابق اليوم السبت، على "أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات".
وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل شدد خلال اللقاء، على أهمية فتح آفاق من التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين والذي يسهم بدوره في تطوير العمل المشترك وخدمة الصالح العام".
وأعرب حمية، بحسب البيان، عن "سعادته باللقاء والذي وصفه بالمثمر"، مؤكداً "التوصل الى جملة من التفاهمات في تطوير العمل لجميع مجالات النقل العام".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала