https://arabic.sputniknews.com/20220212/وزير-النقل-اللبناني-يكشف-عن-الملفات-المزمع-بحثها-مع-المسؤولين-العراقيين-1058462155.html

وزير النقل اللبناني يكشف عن الملفات المزمع بحثها مع المسؤولين العراقيين

وزير النقل اللبناني يكشف عن الملفات المزمع بحثها مع المسؤولين العراقيين

كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم السبت، عن وجود 3 ملفات سيتم بحثها مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T15:27+0000

2022-02-12T15:27+0000

2022-02-12T15:27+0000

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لبنان

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن حمية قوله إنه "سيبحث مع المسؤولين العراقيين حركة الترانزيت عبر الاراضي العراقية، ودعم إدراج لبنان في خطوط الترانزيت، ولا سيما مع الكويت وايران، انطلاقاً من المنافذ الحدودية العراقية - السورية والحدود العراقية - الاردنية إلى منطقة الخليج".وأردف: "المباحثات ستتناول دخول الشاحنات اللبنانية التي يكون مقصدها النهائي الأراضي العراقية الى داخل المدن والمحافظات العراقية بحيث لا تبقى عملية تفريغ الحمولة أو شحن المقطورة في ساحات التبادل عند الحدود العراقية - السورية، مما يؤثر على تنشيط حركة التجارة المرجوة بين البلدين".وأشار إلى أنه "سيناقش أيضاً إمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل النقل البري بين البلدين"، منوها إلى أن "المباحثات ستتناول أيضاً مساهمة العراق في إعادة اعمار مرفأ بيروت".وشدد وزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، خلال لقائه نظيره اللبناني علي حميه، في وقت سابق اليوم السبت، على "أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات".وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل شدد خلال اللقاء، على أهمية فتح آفاق من التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين والذي يسهم بدوره في تطوير العمل المشترك وخدمة الصالح العام".وأعرب حمية، بحسب البيان، عن "سعادته باللقاء والذي وصفه بالمثمر"، مؤكداً "التوصل الى جملة من التفاهمات في تطوير العمل لجميع مجالات النقل العام".

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