https://arabic.sputniknews.com/20220212/وكالة-وصول-مقاتلات-إف-22-أمريكية-للإمارات-1058474030.html
وكالة: وصول مقاتلات "إف 22" أمريكية للإمارات
وكالة: وصول مقاتلات "إف 22" أمريكية للإمارات
وصلت مقاتلات أمريكية من طراز "إف 22" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، كجزء من الرد الدفاعي الأمريكي على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T21:30+0000
2022-02-12T21:30+0000
2022-02-12T21:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101464/67/1014646794_89:0:3730:2048_1920x0_80_0_0_9add653b4f0245a1844d767f64e310f7.jpg
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن المقاتلات هبطت في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي والتي تستضيف 2000 من القوات الأمريكية.وفي الشهر الماضي، أطلقت القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة صواريخ باتريوت الاعتراضية ردا على هجمات أنصار الله، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الأمريكية هذا النظام منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.ورفض مسؤولون أمريكيون الإفصاح عدد مقاتلات "إف 22" التي تم نشرها أو عدد الطيارين الذي يدعمونها، متعللين بأسباب أمنية.وفي وقت لاحق، أظهرت صورة نشرها سلاح الجو الأمريكي، 6 طائرات من طراز "إف 22" متوقفة في طابور على مدرج الطائرات في قاعدة الظفرة الجوية.وقال اللفينانت جنرال جريج جيلو قائد قيادة الشرق الأوسط بالقوات الجوية الأمريكية في بيان: "وجود الطائرات سيعزز دفاعات الدولة الشريكة القوية بالفعل ويجعل القوات المزعزعة للاستقرار، على علم بأن الولايات المتحدة وشركائنا ملتزمون بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت مؤخرا ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/معلومات-عن-المدمرة-التي-أرسلتها-واشنطن-لحماية-الإمارات-من-هجمات-الحوثيين-1057662732.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101464/67/1014646794_544:0:3275:2048_1920x0_80_0_0_3ab0755eb705415210a1118195841385.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة: وصول مقاتلات "إف 22" أمريكية للإمارات
تابعنا عبر
وصلت مقاتلات أمريكية من طراز "إف 22" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، كجزء من الرد الدفاعي الأمريكي على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية على البلد الخليجي.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"
أن المقاتلات هبطت في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي والتي تستضيف 2000 من القوات الأمريكية.
وفي الشهر الماضي، أطلقت القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة صواريخ باتريوت الاعتراضية ردا على هجمات أنصار الله، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الأمريكية هذا النظام منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
ورفض مسؤولون أمريكيون الإفصاح عدد مقاتلات "إف 22" التي تم نشرها أو عدد الطيارين الذي يدعمونها، متعللين بأسباب أمنية.
وفي وقت لاحق، أظهرت صورة نشرها سلاح الجو الأمريكي، 6 طائرات من طراز "إف 22" متوقفة في طابور على مدرج الطائرات في قاعدة الظفرة الجوية.
وقال اللفينانت جنرال جريج جيلو قائد قيادة الشرق الأوسط بالقوات الجوية الأمريكية في بيان: "وجود الطائرات سيعزز دفاعات الدولة الشريكة القوية بالفعل ويجعل القوات المزعزعة للاستقرار، على علم بأن الولايات المتحدة وشركائنا ملتزمون بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت مؤخرا ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.