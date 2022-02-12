https://arabic.sputniknews.com/20220212/وكالة-وصول-مقاتلات-إف-22-أمريكية-للإمارات-1058474030.html

وكالة: وصول مقاتلات "إف 22" أمريكية للإمارات

وكالة: وصول مقاتلات "إف 22" أمريكية للإمارات

وصلت مقاتلات أمريكية من طراز "إف 22" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، كجزء من الرد الدفاعي الأمريكي على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T21:30+0000

2022-02-12T21:30+0000

2022-02-12T21:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن المقاتلات هبطت في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي والتي تستضيف 2000 من القوات الأمريكية.وفي الشهر الماضي، أطلقت القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة صواريخ باتريوت الاعتراضية ردا على هجمات أنصار الله، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الأمريكية هذا النظام منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.ورفض مسؤولون أمريكيون الإفصاح عدد مقاتلات "إف 22" التي تم نشرها أو عدد الطيارين الذي يدعمونها، متعللين بأسباب أمنية.وفي وقت لاحق، أظهرت صورة نشرها سلاح الجو الأمريكي، 6 طائرات من طراز "إف 22" متوقفة في طابور على مدرج الطائرات في قاعدة الظفرة الجوية.وقال اللفينانت جنرال جريج جيلو قائد قيادة الشرق الأوسط بالقوات الجوية الأمريكية في بيان: "وجود الطائرات سيعزز دفاعات الدولة الشريكة القوية بالفعل ويجعل القوات المزعزعة للاستقرار، على علم بأن الولايات المتحدة وشركائنا ملتزمون بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت مؤخرا ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/معلومات-عن-المدمرة-التي-أرسلتها-واشنطن-لحماية-الإمارات-من-هجمات-الحوثيين-1057662732.html

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