https://arabic.sputniknews.com/20220212/-نجم-منتخب-مصر-يعلن-اعتزاله-اللعب-دوليا-بعد-خسارة-النهائي-الأفريقي-1058450629.html
نجم منتخب مصر يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد خسارة النهائي الأفريقي
نجم منتخب مصر يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد خسارة النهائي الأفريقي
أعلن النجم المصري عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، صباح اليوم السبت، اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:30+0000
2022-02-12T11:30+0000
2022-02-12T11:30+0000
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وأبدى السعيد عبر حسابه على "تويتر"، اعتزازه بمسيرته مع المنتخب المصري، موجها الشكر لكل من ساعده على الوصول لتمثيل المنتخب.وقال السعيد: "الحمدلله تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب حتى وصلت للمنتخب الأول".وكشف أن قراره كان جاهزا قبل بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، والتي كان يأمل بأن يتوج بها ليختم بها مسيرته، معربا عن حزنه بعدم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.وجاء قرار السعيد قبل شهر واحد من موقعة مصر أمام السنغال، المؤهلة لكأس العالم 2022. وخاض عبد الله السعيد 55 مباراة بقميص المنتخب الوطني، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 آخرين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
نجم منتخب مصر يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد خسارة النهائي الأفريقي
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أعلن النجم المصري عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، صباح اليوم السبت، اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي.
وأبدى السعيد عبر حسابه على "تويتر"، اعتزازه بمسيرته مع المنتخب المصري، موجها الشكر لكل من ساعده على الوصول لتمثيل المنتخب.
وقال السعيد: "الحمدلله تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب حتى وصلت للمنتخب الأول".
وكشف أن قراره كان جاهزا قبل بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، والتي كان يأمل بأن يتوج بها
ليختم بها مسيرته، معربا عن حزنه بعدم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.
وجاء قرار السعيد قبل شهر واحد من موقعة مصر أمام السنغال
، المؤهلة لكأس العالم 2022. وخاض عبد الله السعيد 55 مباراة بقميص المنتخب الوطني، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 آخرين.