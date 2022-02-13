https://arabic.sputniknews.com/20220213/أبو-الغيط-يحذر-من-تأثير-جائحة-كورونا-على-الاقتصاد-العربي-1058481220.html

أبو الغيط يحذر من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العربي

أبو الغيط يحذر من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن معدلات الفقر المتعدد الأبعاد والبطالة ارتفعت بشكل كبير في أعقاب جائحة فيروس كورونا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T08:31+0000

2022-02-13T08:31+0000

2022-02-13T08:31+0000

جامعة الدول العربية

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102183/32/1021833232_0:0:2658:1495_1920x0_80_0_0_52367ee919e1e9b506cf030222b5c34a.jpg

جاء هذا خلال كلمته في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد في الجامعة العربية، الذي حضرته "سبوتنيك".وقال الأمين العام للجامعة العربية إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 الصادر حديثا عن الجامعة يكشف أن الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشا بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2019.ووفقا للتقرير، فإن قيمة الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – تزيد عن 220 مليار دولار.وذكر التقرير أن هذا الانكماش لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2009.وأشار الأمين العام للجامعة العربية أن الأعباء الحالية زادت من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة.ورأى أن هذه الأعباء أسهمت في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، خاصة تونس ولبنان والسودان.وعلى الرغم من هذه الظروف والعقبات، قال أبوالغيط إنه مازال يرى أن الدول العربية تملك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجددا بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي تم تحقيقها قبل الوباء.ورأى أنه تحقيق هذه الغاية يتطلب استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضررا.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/جامعة-الدول-العربية-القمة-في-الجزائر-قد-تعقد-بعد-شهر-رمضان-1056770162.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جامعة الدول العربية, فيروس كورونا