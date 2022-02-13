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https://arabic.sputniknews.com/20220213/أحمد-حلاوة-وآخر-تطورات-حالته-الصحية-بعد-الإصابة-بكورونا-1058487736.html
أحمد حلاوة وآخر تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا
أحمد حلاوة وآخر تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا
عرضت ابنة الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الأحد، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد‎ خلال الأيام الماضية.‎ 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T10:59+0000
2022-02-13T11:10+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وكتبت هبة أحمد حلاوة عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "حالة والدها لا تزال حرجة جدا".وطلبت ابنة أحمد حلاوة من جمهوره بمواصلة الدعاء له بالشفاء من أزمته الصحية.وكانت آية الابنة الأخرى لأحمد حلاوة قالت في تصريحات صحفية، أمس السبت، إن "والدها يتواجد في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، "وحالته خطرة ومتأخرة، ولم يوضع حتى الآن تحت جهاز التنفس الصناعي، لكنه متعب جدا، ويسمعنا ويتجاوب معنا".يشار إلى أن أحمد حلاوة من أبرز ممثلي الكوميديا في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو أستاذ في قسم علوم المسرح في كلية الآداب في جامعة حلوان، ومن أشهر أدواره مسلسل "رأفت الهجان"، وتجسيده دور الفنان محمد هنيدي في مسرحية "طرائيعو"، ودوره في مسلسل "العراف" من بطولة عادل إمام، وكان آخر أعماله الفنية مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض بشهر رمضان الماضي.وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بفيروس "كورونا" المستجد، من أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي وهنا الزاهد وداليا البحيري وشيكو.
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

أحمد حلاوة وآخر تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

10:59 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 11:10 GMT 13.02.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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عرضت ابنة الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الأحد، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد‎ خلال الأيام الماضية.‎
وكتبت هبة أحمد حلاوة عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "حالة والدها لا تزال حرجة جدا".
وطلبت ابنة أحمد حلاوة من جمهوره بمواصلة الدعاء له بالشفاء من أزمته الصحية.
وكانت آية الابنة الأخرى لأحمد حلاوة قالت في تصريحات صحفية، أمس السبت، إن "والدها يتواجد في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، "وحالته خطرة ومتأخرة، ولم يوضع حتى الآن تحت جهاز التنفس الصناعي، لكنه متعب جدا، ويسمعنا ويتجاوب معنا".
يشار إلى أن أحمد حلاوة من أبرز ممثلي الكوميديا في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو أستاذ في قسم علوم المسرح في كلية الآداب في جامعة حلوان، ومن أشهر أدواره مسلسل "رأفت الهجان"، وتجسيده دور الفنان محمد هنيدي في مسرحية "طرائيعو"، ودوره في مسلسل "العراف" من بطولة عادل إمام، وكان آخر أعماله الفنية مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض بشهر رمضان الماضي.
وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بفيروس "كورونا" المستجد، من أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي وهنا الزاهد وداليا البحيري وشيكو.
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