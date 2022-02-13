https://arabic.sputniknews.com/20220213/أديل-تثير-الجدل-برقصها-في-حالة-سكر-على-خشبة-مسرح-للمثليينفيديو-1058505473.html
أديل تثير الجدل برقصها في حالة سكر على خشبة مسرح "للمثليين"...فيديو
أديل تثير الجدل برقصها في حالة سكر على خشبة مسرح "للمثليين"...فيديو
رصدت عدسات المصورين لقطات لأديل في حالة سكر في حانة للمثليين ليلة الخميس الماضي، كما أنها رقصت على خشبة المسرح بشكل جريء. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:38+0000
2022-02-13T14:38+0000
2022-02-13T14:42+0000
أديل
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وقال المطربة ذات الـ33 عاما في وقت سابق إنها "تخلت عن الشرب في أكتوبر 2021" حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، يوم أمس السبت.وسبق ذلك بساعات تواجد النجمة في برنامج "غراهام نورتون"، حيث كشفت أنها "تريد إنجاب طفل مع صديقها ريتش بول"، مما أجج الشائعات بأن صديقها قد تقدم لخطبتها".وانطلقت النجمة من منصة كبار الشخصيات لتقتحم المسرح حيث أدت الرقصة "الجريئة".أصبح أحدث ألبومات المطربة البريطانية، أديل، والذي يحمل اسم "30"، هو الألبوم الأكثر مبيعا للعام المنصرم 2021 في المملكة المتحدة، وذلك بعد مرور 6 أسابيع فقط من طرحه للبيع.وحقق الألبوم مبيعات تجاوزت 600 ألف نسخة، وكانت 80 في المئة من تلك المبيعات في هيئة الأقراص المدمجة "سي دي" وأقراص فينيل، ما يعد انتصارا على البث الرقمي الآخذ في الانتشار خلال السنوات الأخيرة.ورغم ذلك، فإن الرقم الأخير جاء أقل بكثير من 800 ألف نسخة تم بيعها من ألبوم أديل السابق "25"، والذي حققه في أسبوعه الأول فقط.وحصلت أديل على جائزة أفضل ألبوم لهذا العام في حفل جوائز بريت في"O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أديل
أديل تثير الجدل برقصها في حالة سكر على خشبة مسرح "للمثليين"...فيديو
14:38 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
رصدت عدسات المصورين لقطات لأديل في حالة سكر في حانة للمثليين ليلة الخميس الماضي، كما أنها رقصت على خشبة المسرح بشكل جريء.
وقال المطربة ذات الـ33 عاما في وقت سابق إنها "تخلت عن الشرب في أكتوبر 2021" حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"
، يوم أمس السبت.
وسبق ذلك بساعات تواجد النجمة في برنامج "غراهام نورتون"، حيث كشفت أنها "تريد إنجاب طفل مع صديقها ريتش بول"، مما أجج الشائعات بأن صديقها قد تقدم لخطبتها".
وانطلقت النجمة من منصة كبار الشخصيات لتقتحم المسرح حيث أدت الرقصة "الجريئة".
أصبح أحدث ألبومات المطربة البريطانية، أديل، والذي يحمل اسم "30"، هو الألبوم الأكثر مبيعا للعام المنصرم 2021 في المملكة المتحدة، وذلك بعد مرور 6 أسابيع فقط من طرحه للبيع.
وحقق الألبوم مبيعات تجاوزت 600 ألف نسخة، وكانت 80 في المئة من تلك المبيعات في هيئة الأقراص المدمجة "سي دي" وأقراص فينيل، ما يعد انتصارا على البث الرقمي الآخذ في الانتشار خلال السنوات الأخيرة.
ورغم ذلك، فإن الرقم الأخير جاء أقل بكثير من 800 ألف نسخة تم بيعها من ألبوم أديل السابق "25"، والذي حققه في أسبوعه الأول فقط.
وحصلت أديل على جائزة أفضل ألبوم
لهذا العام في حفل جوائز بريت في"O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022