https://arabic.sputniknews.com/20220213/أضخم-تمرين-بحري-في-الشرق-الأوسط-تشارك-فيه-إسرائيل-و13-دولة-عربية-1058493081.html

أضخم تمرين بحري في الشرق الأوسط تشارك فيه إسرائيل و13 دولة عربية

أضخم تمرين بحري في الشرق الأوسط تشارك فيه إسرائيل و13 دولة عربية

تسلمت سلطنة عمان، أمس السبت، قيادة المنطقة الثانية من التمرين البحري الدولي "آي إم إكس - 22"، الذي انطلق في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي ويستمر على مدى 18... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T13:01+0000

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يعد "آي إم إكس - 22" أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري بالمشاركة مع التمرين البحري السنوي "سي إي" (قلطس إكسبريس)، الذي تتولى قيادته البحرية الأمريكية أيضا، وفقا لموقع البحرية الأمريكية "نيفي ميل"، في تقرير عن التمرين.ينقسم التمرين الحالي "آي إم إكس 22/ سي إي" إلى 4 مناطق جغرافية تتولى قيادتها 4 دول هي:تقود كل دولة من الدول الـ 4 قوة مهام مشتركة يطلق عليها "سي تي إف" وتتولى تنفيذ مجموعة من المهام في كل منطقة وفقا للخطة الشاملة للتدريب، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ويطلق على القوة العاملة في كل منطقة تدريبية اسم:تم تأسيس التمرين عام 2012، وفقا لموقع "نيفي ميل"، الذي أوضح أن نطاق عمليات القوات البحرية المشاركة فيه يشمل 5 مناطق هي:مرحلة اختبار الأسلحة الروبوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعييتضمن "آي إم إكس/ سي إي 22" أكبر تمرين في العالم للأنظمة العسكرية الروبوتية، حيث تشارك 10 دول بأكثر من 80 سلاح روبوتي يتم اختبارها في تمارين بحرية استعداد لاستخدامها في المعارك الحقيقية في المستقبل.يتضمن التمرين تدريبات أخرى تشمل مجالات متنوعة منها:المشاركين في التمرين الدولي المشترك "آي إم إكس / سي إي 22":الدول العربية المشاركة في التمرين:الدول الأخرى:يضاف إلى ذلك تمثيل منظمات دولية مثل وأبرزها حلف "الناتو" والانتربول وعمليات تأمين الممرات المائية مثل عملية "أتلانتا" التي تعمل قبالة سواحل الصومال.تتولى القيادة الوسطى للبحرية الأمريكية قيادة التمرين، الذي يشمل مناطق في نطاق عمل الأسطول الخامس والأسطول السادس الأمريكيين، بحسب تقرير لمجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

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