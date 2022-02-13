أضخم تمرين بحري في الشرق الأوسط تشارك فيه إسرائيل و13 دولة عربية
© REUTERS / US NAVYالتمرين البحري المشترك آي إم إكس/ سي إي 2022 الذي تشارك فيه نحو 60 دولة بينها 13 دولة عربية
تسلمت سلطنة عمان، أمس السبت، قيادة المنطقة الثانية من التمرين البحري الدولي "آي إم إكس - 22"، الذي انطلق في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي ويستمر على مدى 18 يوما بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية.
يعد "آي إم إكس - 22" أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري بالمشاركة مع التمرين البحري السنوي "سي إي" (قلطس إكسبريس)، الذي تتولى قيادته البحرية الأمريكية أيضا، وفقا لموقع البحرية الأمريكية "نيفي ميل"، في تقرير عن التمرين.
"آي إم إكس - 22": تمرين بحري يجري كل عامين في الشرق الأوسط بقيادة أمريكية.
"سي إي": تمرين بحري سنوي يجري أمام سواحل شرق أفريقيا وغرب المحيط الهندي بقيادة القيادة الأمريكية في أوروبا وأفريقيا "أفريكوم".
"آي إم إكس/ سي إي 22": التمرين البحري المشترك الذي يجري حاليا في 4 مناطق في وقت واحد بالشرق الأوسط بقيادة أمريكية.
ينقسم التمرين الحالي "آي إم إكس 22/ سي إي" إلى 4 مناطق جغرافية تتولى قيادتها 4 دول هي:
الإمارات العربية المتحدة.
مصر.
كينيا.
سلطنة عمان.
تقود كل دولة من الدول الـ 4 قوة مهام مشتركة يطلق عليها "سي تي إف" وتتولى تنفيذ مجموعة من المهام في كل منطقة وفقا للخطة الشاملة للتدريب، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ويطلق على القوة العاملة في كل منطقة تدريبية اسم:
قوة الشمال.
قوة الشرق.
قوة الجنوب.
قوة الغرب.
القوة إكس: خاصة باختبار الأسلحة الروبوتية وتعد القوة رقم 5 في التمرين.
تم تأسيس التمرين عام 2012، وفقا لموقع "نيفي ميل"، الذي أوضح أن نطاق عمليات القوات البحرية المشاركة فيه يشمل 5 مناطق هي:
الخليج.
خليج عمان.
البحر الأحمر.
بحر العرب.
شمال المحيط الهندي.
مرحلة اختبار الأسلحة الروبوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي
يتضمن "آي إم إكس/ سي إي 22" أكبر تمرين في العالم للأنظمة العسكرية الروبوتية، حيث تشارك 10 دول بأكثر من 80 سلاح روبوتي يتم اختبارها في تمارين بحرية استعداد لاستخدامها في المعارك الحقيقية في المستقبل.
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يتضمن التمرين تدريبات أخرى تشمل مجالات متنوعة منها:
القيادة والسيطرة.
السيطرة على البحار.
عمليات تأمين الممرات المائية.
مكافحة الألغام البحرية.
المشاركين في التمرين الدولي المشترك "آي إم إكس / سي إي 22":
60 دولة ومنظمة دولية، بينها 13 دولة عربية.
عدد السفن: نحو 50 سفينة.
عدد الجنود: 9 آلاف جندي.
9 فبراير, 11:54 GMT
الدول العربية المشاركة في التمرين:
البحرين.
مصر.
الإمارات العربية المتحدة.
جيبوتي.
السودان.
الأردن.
المغرب.
سلطنة عمان.
السعودية.
الإمارات.
اليمن.
جزر القمر.
الصومال.
9 فبراير, 11:14 GMT
الدول الأخرى:
تركيا.
إسرائيل.
بنغلاديش.
بلجيكا.
البرازيل.
كندا.
كولومبيا.
الدنمارك.
فرنسا.
جورجيا.
ألمانيا.
اليونان.
الهند.
اليابان.
كازاخستان.
كينيا.
مدغشقر.
موريشيوس.
هولندا.
نيوزيلندا.
نيجيريا.
باكستان.
الفلبين.
بولندا.
روندا.
السنغال.
سيشيل.
سنغافورة.
كوريا الجنوبية.
سريلانكا.
تنزانيا.
تايلاند.
بريطانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية.
أوروغواي.
يضاف إلى ذلك تمثيل منظمات دولية مثل وأبرزها حلف "الناتو" والانتربول وعمليات تأمين الممرات المائية مثل عملية "أتلانتا" التي تعمل قبالة سواحل الصومال.
تتولى القيادة الوسطى للبحرية الأمريكية قيادة التمرين، الذي يشمل مناطق في نطاق عمل الأسطول الخامس والأسطول السادس الأمريكيين، بحسب تقرير لمجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.
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