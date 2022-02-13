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أكبر حوامات روسيا تذهب في رحلة بحرية على بحيرة بايكال
أكبر حوامات روسيا تذهب في رحلة بحرية على بحيرة بايكال
أعلن محافظ مقاطعة إيركوتسك الروسية إيغور كوبزيف أن أكبر حوامة روسية "بيريوزا" انطلقت بالسياح في أول رحلة بحرية على بحيرة بايكال. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:09+0000
2022-02-13T09:09+0000
روسيا
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نفذت وكالة السياحة في منطقة إيركوتسك، بالاشتراك مع زملائها من بورياتيا مع شركة الرحلات السياحية "فودوخود"، مشروعًا أقاليميًا للسفر عبر بايكال على متن السفينة "بيريوزا". يشمل الطريق مشاهد من شواطئ بحيرة بايكال وجزر أوشكاني وخليج أولخون وأغوي وباركوزينسكي وتشيفيركويسكي. وتشمل القائمة الأطباق التقليدية من مطبخ بورياتيا.وكتب على إنستغرام: "انطلقت أكبر حوامة في البلاد في أول رحلة بحرية على بحيرة بايكال. ستستمر الرحلة لمدة 10 أيام. خلال هذا الوقت، سيتمكن ركاب السفينة من زيارة الأماكن الأكثر إثارة للاهتمام في بحيرة بايكال".تم بناء السفينة "بيريوزا" في حوض بناء السفن في منطقة لينينغراد. وهي مصممة للرحلات الطويلة. يمكن استخدام السفن للسفر على مدار السنة. من المقرر تنفيذ 11 رحلة شتوية و15 رحلة بحرية صيفية.
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روسيا

أكبر حوامات روسيا تذهب في رحلة بحرية على بحيرة بايكال

09:09 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Kirill Shipitcin / الذهاب إلى بنك الصورميناء بحيرة بايكال
ميناء بحيرة بايكال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Kirill Shipitcin
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أعلن محافظ مقاطعة إيركوتسك الروسية إيغور كوبزيف أن أكبر حوامة روسية "بيريوزا" انطلقت بالسياح في أول رحلة بحرية على بحيرة بايكال.
نفذت وكالة السياحة في منطقة إيركوتسك، بالاشتراك مع زملائها من بورياتيا مع شركة الرحلات السياحية "فودوخود"، مشروعًا أقاليميًا للسفر عبر بايكال على متن السفينة "بيريوزا". يشمل الطريق مشاهد من شواطئ بحيرة بايكال وجزر أوشكاني وخليج أولخون وأغوي وباركوزينسكي وتشيفيركويسكي. وتشمل القائمة الأطباق التقليدية من مطبخ بورياتيا.
وكتب على إنستغرام: "انطلقت أكبر حوامة في البلاد في أول رحلة بحرية على بحيرة بايكال. ستستمر الرحلة لمدة 10 أيام. خلال هذا الوقت، سيتمكن ركاب السفينة من زيارة الأماكن الأكثر إثارة للاهتمام في بحيرة بايكال".
تم بناء السفينة "بيريوزا" في حوض بناء السفن في منطقة لينينغراد. وهي مصممة للرحلات الطويلة. يمكن استخدام السفن للسفر على مدار السنة. من المقرر تنفيذ 11 رحلة شتوية و15 رحلة بحرية صيفية.
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