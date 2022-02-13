https://arabic.sputniknews.com/20220213/أم-تدلي-طفلها-من-شرفة-الطابق-التاسع-لالتقاط-قطعة-ملابس-سقطت-فيديو-1058507564.html
أم تدلي طفلها من شرفة الطابق التاسع لالتقاط قطعة ملابس سقطت... فيديو
أم تدلي طفلها من شرفة الطابق التاسع لالتقاط قطعة ملابس سقطت... فيديو
التقط أحد شهود العيان مقطع فيديو يظهر تعريض أم هندية طفلها لخطر كبير حيث ربطته وأدلته من شرفة الطابق التاسع لالتقاط قطعة ملابس كانت قد سقطت منها. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:09+0000
2022-02-13T15:09+0000
2022-02-13T15:11+0000
نادي الفيديو
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وذكرت قناة "Ash Creations" أن تلك الواقعة تم تصوريها في مدية فريد آباد، إحدى أكثر المدن ازدحاما في ولاية هاريانا الهندية.وتظهر الأم في الفيديو تمسك بقطعة قماش ربطت الطفل فيها وأدلته حتى الطابق الثامن، حيث نجح الصغير في التقاط قطعة الملابس المطلوبة، ثم عمدت الأم إلى إعادة سحبه مرة أخرى ليصعد إلى الشرفة بعد أن خاطرت بحياته مخاطرة كبيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أم تدلي طفلها من شرفة الطابق التاسع لالتقاط قطعة ملابس سقطت... فيديو
15:09 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
التقط أحد شهود العيان مقطع فيديو يظهر تعريض أم هندية طفلها لخطر كبير حيث ربطته وأدلته من شرفة الطابق التاسع لالتقاط قطعة ملابس كانت قد سقطت منها.
وذكرت قناة "Ash Creations" أن تلك الواقعة تم تصوريها في مدية فريد آباد، إحدى أكثر المدن ازدحاما في ولاية هاريانا الهندية.
وتظهر الأم في الفيديو تمسك بقطعة قماش ربطت الطفل فيها وأدلته حتى الطابق الثامن، حيث نجح الصغير في التقاط قطعة الملابس المطلوبة، ثم عمدت الأم إلى إعادة سحبه مرة أخرى ليصعد إلى الشرفة بعد أن خاطرت بحياته مخاطرة كبيرة.