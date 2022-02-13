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https://arabic.sputniknews.com/20220213/أنصار-الله--على-دول-التحالف-أن-تدرك-ألا-خيار-سوى-بالجنوح-للسلام-1058521089.html
"أنصار الله" : على دول التحالف أن تدرك ألا خيار سوى بالجنوح للسلام
"أنصار الله" : على دول التحالف أن تدرك ألا خيار سوى بالجنوح للسلام
قال رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الأحد، إن على دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية،... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T21:31+0000
2022-02-13T21:30+0000
أخبار اليمن الأن
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القاهرة - سبوتنيك. وأضاف عبد السلام عبر "تويتر": "تستمر دول العدوان [في أشارة إلى التحالف العربي] في غيها وتجريب ما فشلت فيه لسنوات خلت من تصعيد هنا وهناك مع استمرار الحصار الخانق ظنا منها أنها ستحقق مكسباُ وهو ما لن تصل إليه بإذن الله".وتابع: "على أعتاب العام الثامن عليها [يقصد دول التحالف] أن تدرك ألا خيار سوى بالجنوح للسلام".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" : على دول التحالف أن تدرك ألا خيار سوى بالجنوح للسلام

21:31 GMT 13.02.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / HANDOUT
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قال رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الأحد، إن على دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إدراك ألا خيار سوى الجنوح للسلام.
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف عبد السلام عبر "تويتر": "تستمر دول العدوان [في أشارة إلى التحالف العربي] في غيها وتجريب ما فشلت فيه لسنوات خلت من تصعيد هنا وهناك مع استمرار الحصار الخانق ظنا منها أنها ستحقق مكسباُ وهو ما لن تصل إليه بإذن الله".

وتابع: "على أعتاب العام الثامن عليها [يقصد دول التحالف] أن تدرك ألا خيار سوى بالجنوح للسلام".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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