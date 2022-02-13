https://arabic.sputniknews.com/20220213/أنقرة-2000-شركة-أغذية-تركية-تعمل-في-الإمارات-1058482849.html
أنقرة: 2000 شركة أغذية تركية تعمل في الإمارات
أنقرة: 2000 شركة أغذية تركية تعمل في الإمارات
كشف بكر باكدميرلي وزير الزراعة والغابات التركي، أن نحو ألفي شركة تركية تعمل في قطاع الأغذية داخل الإمارات. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:28+0000
2022-02-13T09:28+0000
2022-02-13T09:28+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك في خلال مؤتمر أقامته رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية في إمارة دبي، الأحد، بحسب صحيفة "البيان".وقال الوزير التركي إن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لبلاده في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.ووصف الإمارات بأنها حليف اقتصادي موثوق، وسوق استراتيجية للسلع والمنتجات التركية.من جهته قال علي كان يمانيلماز، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية: "نعمل على تعزيز الروابط التجارية بين تركيا والإمارات، في مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية وضمان الاستدامة في السوق".وتأتي هذه التصريحات قبل زيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للإمارات خلال الفترة من 14 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري.وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قام بزيارة إلى تركيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/تركيا-تخفض-ضريبة-القيمة-المضافة-على-السلع-الغذائية-الأساسية-إلى-1-1058455398.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أنقرة: 2000 شركة أغذية تركية تعمل في الإمارات
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كشف بكر باكدميرلي وزير الزراعة والغابات التركي، أن نحو ألفي شركة تركية تعمل في قطاع الأغذية داخل الإمارات.
جاء ذلك في خلال مؤتمر أقامته رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية في إمارة دبي، الأحد، بحسب صحيفة "البيان"
.
وقال الوزير التركي إن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لبلاده في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ووصف الإمارات بأنها حليف اقتصادي موثوق، وسوق استراتيجية للسلع والمنتجات التركية.
من جهته قال علي كان يمانيلماز، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية: "نعمل على تعزيز الروابط التجارية بين تركيا والإمارات، في مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية وضمان الاستدامة في السوق".
وتأتي هذه التصريحات قبل زيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، للإمارات خلال الفترة من 14 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري.
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قام بزيارة إلى تركيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.