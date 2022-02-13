https://arabic.sputniknews.com/20220213/أهمية-أفريقيا-بالنسبة-لتركياجاويش-أوغلو-يتحدث-عن-الوجود-التركي-في-القارة-1058483266.html

"أهمية أفريقيا بالنسبة لتركيا"...جاويش أوغلو يتحدث عن الوجود التركي في القارة

"أهمية أفريقيا بالنسبة لتركيا"...جاويش أوغلو يتحدث عن الوجود التركي في القارة

بحلول عام 2021، زادت التجارة الخارجية لتركيا مع أفريقيا بنسبة 6 مرات تقريبا، كما ارتفع عدد المكاتب التمثيلية في 12 دولة إلى 43. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T09:43+0000

2022-02-13T09:43+0000

2022-02-13T09:43+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102105/54/1021055438_0:152:3500:2121_1920x0_80_0_0_ea8f83c985deff1c6b96e7f882cd4c74.jpg

وحول السياسة التركية مع أفريقيا، تحدث وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، لموقع "haberturk".وحول دور تركيا الجديد، خاصة بالنسبة لدول جنوب الصحراء، إذا ما تم مقارنته بدول أخرى في هذه المنطقة، فما مكان تركيا؟كما يوجد اليوم "مكتب دبلوماسي أفريقي" قوي وواسع في أنقرة ، والذي يمثل أفريقيا مع 37 سفارة. مما جعل أنقرة "مركزًا أفريقيًا" فعالاً.وأضاف جاويش أوغلو: "يجب ألا نقارن علاقات تركيا مع أفريقيا مع الدول الأخرى. نحن لا نتنافس مع أي شخص. ليس لدينا ماض استعماري ولا حدبة من هذا الماضي".وتابع قائلا: "لا نهدف إلى تهريب الموارد الطبيعية لأفريقيا من القارة، أو تشجيع الإرهاب والانقلابات. نحن، كتركيا، نريد تعاونًا متساويًا مع شركائنا الأفارقة على أساس الاحترام المتبادل. نشارك خبراتنا وننتج معًا ونكسب معًا. باختصار، تقوم علاقاتنا مع أفريقيا على مبدأ الربح للجميع. باختصار، تركيا تغير قواعد اللعبة في أفريقيا. ليس لدينا أجندة خفية. لهذا السبب تحب أفريقيا تركيا، فالناس في أفريقيا يظهرون تفضيلًا لتركيا".وحول الإمكانيات التي تكملها أفريقيا، أجاب جاويش أوغلو: "يعرض الإعلام الغربي أفريقيا بشكل متحيز على أنها قارة تهيمن عليها الحرب والجوع والعطش. نظرًا لأن جزءًا من الجمهور التركي لا يعرف إلا هذه المشاكل لهذه القارة العظيمة، فإنهم يميلون إلى تقييد علاقاتنا مع أفريقيا لتقديم المساعدة فقط".وتابع قائلا: "لقد قامت شركاتنا في أفريقيا بمشاريع تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار. استثماراتنا تجاوزت 6 مليارات دولار. حجم تجارتنا ما يقرب من 35 مليار دولار. في عام 2003، كان إجمالي تجارتنا مع القارة الأفريقية 5.4 مليار دولار فقط. بالإضافة إلى نهجها الإنساني، فإن تركيا شريك يكتشف إمكانات أفريقيا ويحاول تطوير هذه الإمكانات لصالح الأفارقة".وحول رأي دول العالم الثالث في الوجود التركي في أفريقيا؟وحول تأثير الوباء على العلاقات مع أفريقيا، أجاب وزير الخارجية، قائلا: "لقد قطعنا شوطا طويلا في علاقاتنا مع أفريقيا في ظل ظروف وبائية. اسمحوا لي أن أشرح بالأرقام. حيث زار رئيسنا ثلاث دول في أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2021، على الرغم من ظروف الوباء. كانت هذه الزيارات إلى أنغولا وتوغو ونيجيريا ناجحة للغاية. وبلغ عدد الوفود رفيعة المستوى التي زارت بلادنا من أفريقيا جنوب الصحراء 38 في العام الماضي. يشمل هذا الرقم رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية فقط. إذا أحصينا جميع الوفود الرسمية، فقد نصل بسهولة إلى 100".مضيفا، قوله: "فتحنا سفارة في توغو في ظل الظروف الوبائية. افتتحت غينيا بيساو سفارة في أنقرة. سنفتتح أيضًا مبنى سفارتنا الجديد في السنغال في الأيام المقبلة".وفي ظل الظروف الوبائية، ارتفع حجم التجارة، الذي كان 25.3 مليار دولار في عام 2020، إلى 34.5 مليار دولار في عام 2021.وحول استدامة الشراكة التركية الأفريقية، أجاب الوزير، قائلا: "نموذج الشراكة بين تركيا وأفريقيا مستدام لأنه صادق. نحن لسنا من يقول إنه مستدام ، بل تقوله دول أخرى. تبدأ دول كثيرة في تنظيم اجتماعات قمة مشتركة مع الاتحاد الأفريقي، ثم تختفي هذه المنصة. لكن تركيا كانت موجودة دائمًا، وهي تعمل باستمرار على تطوير التعاون. تتجلى النتائج الملموسة لهذا التعاون في شكل زيادة أرقام التجارة والمساعدات والاستثمارات. يشعر الجمهور مباشرة بنتائج هذا التعاون. لهذا السبب تحبنا أفريقيا".وتابع قائلا: "من ناحية أخرى، فإن العقوبات التي يتعرض لها الناس بسبب الانقلابات تؤذي الناس للأسف وتدفعهم إلى الشعور بالوحدة. لذلك، نعتقد أن النزاعات يجب حلها من خلال الحوار. نحن على استعداد للمساهمة في إقامة هذا الحوار عند الطلب. باختصار، نحن نؤمن بأفريقيا، بالتعاون مع أفريقيا، ونحن مصممون على مواصلة هذا التعاون حتى لو أصبحت الظروف صعبة من وقت لآخر. لذلك، فإن التطورات في القارة لا تقلل من حبنا وإيماننا بأفريقيا. على العكس من ذلك، يظهر الأصدقاء الحقيقيون في الأوقات الصعبة. نحن أصدقاء حقيقيون لأفريقيا".

https://arabic.sputniknews.com/20211218/أردوغان-يكشف-عن-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والقارة-الأفريقية-1054291603.html

https://arabic.sputniknews.com/20211218/أردوغان-من-الإجحاف-ألا-يكون-لأفريقيا-صوت-في-مجلس-الأمن-فيديو-1054293139.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار تركيا اليوم